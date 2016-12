Rheinfelden Rheinfelden: IG Velo will Konzepte für Radfahrer

Rheinfelden: IG Velo will Konzepte für Radfahrer

Ortsgruppe fordert Lösungen. Schutzstreifen haben eine hohe Priorität. Ausbau der Pendlerrouten ebenfalls auf der Wunschliste

Rheinfelden (ibö) Damit Radler am Straßenverkehr gleichberechtigt teilnehmen, gibt es nach Meinung der Ortsgruppe IG Velo mit Wolfgang Gorenflo an der Spitze noch einiges zu tun. Grundsätzlich freuen sich die aktiven Radler über den Gemeinderatsbeschluss zum Mobilitätsplan. Dass Rheinfelden für alle Verkehrsteilnehmer gut und umweltbewusst erreichbar sein soll, findet ihre Unterstützung mit zahlreichen Anregungen für Maßnahmen in der Praxis.

Ganz hohe Priorität nehmen für die IG Velo Schutzstreifen ein und ein Radverkehrskonzept. Mitglied Ulrich Kremper führt dazu als vorbildliches Beispiel die Nachbargemeinde Grenzach-Wyhlen an. Für Wolfgang Gorenflo stellen Schutzstreifen nicht nur eine Sicherheitszone für Radler dar, sondern machen zugleich optisch deutlich, dass es auf der Straße Gleichberechtigung gibt. „Wir möchten als gleichberechtigte Partner anerkannt werden“, lautet seine Forderung an Verwaltung und Gemeinderat.

An schlechten Beispielen im Stadtgebiet gibt es, wie Gorenflo meint, kein Mangel. Die Römerstraße zum Beispiel hält er für ein gefährliches Pflaster. Wer dort auf dem kombinierten Rad- und Fußweg fährt, habe mit Ein- und Ausfahrten zu tun, und müsse auf Kinder und Hunde aufpassen: „Ich fahre da ganz ungern.“ Mit seiner Meinung steht Gorenflo nicht alleine da, wurde beim Pressegespräch deutlich. Radler, die sich in der IG Velo engagieren, wünschen sich von der Stadt, dass sie solche „Zielkonflikte“ beseitigt, dafür müssen zur Not auch Parkflächen fallen.