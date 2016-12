Rheinfelden Rheinfelden: Holprige Datenautobahn

Internet auf dem Dinkelberg wird langsamer. Nutzer warten auf Backbonenetz. Glasfaser kommt 2018. Besonders Firmen sind auf schnelle Leitung angewiesen

Rheinfelden (ger) Der Countdown für das Jahr 2016 läuft, doch viele intensive Internetnutzer und sogar Rheinfelder aus Ortsteilen, die einen gewöhnlichen Telefonanschluss wollen, sehnen bereits 2018 herbei: Dann soll das Breitbandnetz mit Glasfaserkabeln den ganzen Dinkelberg an die weite Welt anschließen.

Zwei, für die das aus beruflichen Gründen besonders wichtig ist, sind Gunter und Silke Hildebrand aus Eichsel. Doch selbst Telefonfestanschlüsse sind in den Ortsteilen ein rares Gut, für das beispielsweise in Nordschwaben Wartelisten geführt werden. Denn in Erwartung des Backbonenetzes, das der Zweckverband Breitband des Landkreises Lörrach im Begriff zu bauen ist, investieren Anbieter nicht mehr gerne ins bestehende Kupfernetz. Dieses pfeife aus dem letzten Loch, sagte Paul Kempf, als die Nordschwabener Ortsvorsteherin Rita Rübsam im November im Bau- und Umweltausschuss von mittlerweile dramatischen Zuständen berichtete, da es keine freien Telefonanschlüsse mehr gebe und Gewerbetreibende zunehmend Probleme hätten. Minseln soll schon nächstes Jahr schnelles Internet bekommen, die anderen Ortsteile auf dem Dinkelberg müssen sich gedulden.

Für die Hildebrands GmbH ist das Internet die Lebensader, weist Geschäftsführer Gunter Hildebrand auf die Arbeit mit bis zu 100 Megabite (MB) großen Präsentationen hin. Seine Mitarbeiterin und Ehefrau Silke Hildebrand stellt fest: „Mit der Leistung von Telekom und ohne die von Stiegeler könnten wir den Laden dicht machen.“ Dabei liefere der Anbieter aus Schönau schon lange nicht mehr die Leistung, die er beim Start des Vertrags im April 2012 versprochen hat. Auch in den Genuss des früheren Premium-Services bei Störungen komme man nicht mehr.

Ein Downloadtest von 100 MB im Büro dauert mehr als drei Minuten. „Dabei ist es heute recht schnell“, stellt Gunter Hildebrand beim Blick ins Internet fest – drei Mbit beträgt die Down- und Upload-Geschwindigkeit an diesem Tag. Zum Vergleich: Am 21. September gab es es gerade einmal eine Leistung von 0,4 Mbit beim Down- und 0,5 Mbit beim Upload.

Teilweise sei es nicht einmal mehr möglich, übers Internet mit dem Festnetz zu telefonieren, bestätigt Gunter Hildebrand, was auch Kempf im Ausschuss feststellte. "Die Alternative eines Funkanschlusses bei Vodafone kommt für uns nicht in Frage“, weist Silke Hildebrand auf die zu große Unsicherheit dieser Verbindung hin.

Die Hildebrands GmbH gibt es seit 2004 in Eichsel. Bevor sie seit 2012 Kunde von Stiegeler waren, hätten sie geflucht, beschreibt Silke Hildebrand ihre damalige Zufriedenheit mit der Internetverbindung. Damals leisteten die Hildebrands sich eine Standleitung der Telekom. Diese kostete ihrer Erinnerung nach etwa 200 Euro monatlich, habe aber nur etwa zehn Prozent der Leistung Stiegelers geliefert. Daher sehnen sie das Backbonenetz mit seinen 50 Mbit beim Down- und Uploaden herbei.

Die Investition von gut 600 Euro für den Anschluss des Hauses daran ist gemessen am erwarteten Fortschritt ein Klacks. Damit werden sie mit ihren Lieferanten, zu denen Designer, Konstrukteure, Architekten, Produzenten und Logistiker in ganz Europa zählen, und mit ihren Kunden wie VW, Schiesser und WMF, für die sie Projekte für Ladenbau und Geschäftsausstattung steuern, endlich schneller per Telefon oder Webkamera verbunden sein.