Rheinfelden Rheinfelden: Hauptpreis geht nach Nollingen

Karoline Unruh gewinnt bei Glückssternaktion des Gerwerbevereins einen 500 Euro Einkaufsgutschein. 15000 von 40000 Teilnahmekarten zurückgekommen.

Die Glückstern-Ziehung des Gewerbevereins hat am Mittwoch gerade rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest wieder viele Gewinner ermittelt. Im Schalterraum der Volksbank Rhein-Wehra findet seit Jahren die Ziehung unter der Aufsicht von Rechtsanwalt Edwin Rütschle, den Gewerbeverein-Mitgliedern Frank Sattler und Markus Sailer sowie Volksbank-Filialleiter Christian Frank statt. Als Glücksfee fungierte Besmira Alija, Mitarbeiterin der Volksbank Rhein-Wehra.

Der Hauptpreis, ein Einkaufsgutschein in Höhe von 500 Euro, geht an Karoline Unruh. Die Hauptgewinnerin wurde sofort nach der Ziehung telefonisch von ihrem Glück benachrichtigt und kam flugs persönlich in die Innenstadt, um das unverhoffte Weihnachtsgeschenk vom Rheinfelder Gewerbeverein persönlich entgegenzunehmen. Karoline Unruh hat schon einmal gewonnen. „Ich freue mich sehr, damit hab’ ich nun wirklich nicht gerechnet. Das ist ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk“, freute sich Unruh. Sie findet die Glücksternaktion toll: „Ich habe vier Glücksterne in die Lostrommel geworfen, vor vielen Jahren gewann ich schon einmal, damals 50 D-Mark.“

Frank Sattler, Vorsitzender des Bereichs Handel im Gewerbeverein, meinte, es seien so viele Rückantworten wie noch nie abgegeben worden. Den Grund dafür sieht er auch darin, dass die Zahl der Glücksterne von 30 000 auf 40 000 aufgestockt wurde. „22 000 Glücksterne haben wir in der Presse beigelegt, die restlichen haben unsere Geschäfte in Rheinfelden verteilt.“ Kollege Markus Sailer schätzt die Rückläufer auf mehr als 15 000 Stück.

Am ersten Advent hatte die Aktion begonnen. Kunden sammelten bei ihren Einkäufen in den teilnehmenden Geschäften des Leistungsverbunds des Gewerbevereins drei Stempel und konnten der Verlosung teilnehmen.



Die Gewinner:

Karoline Unruh, Spitzweg in Nollingen, Hauptpreis, Gutschein über 500 Euro. Waltraud Rau, Wehrstraße 12, gewinnt einen Gutschein über 200 Euro und der dritte Preis, ein Gutschein über 100 Euro, geht an Petra und Martin Sick, Hinterm Holz 21.



Die Preise 4 bis 25 sind je ein Gutschein über 25 Euro: Roland Brugger, Grenzacher Straße 24, Anna Rieger, Füllernplatz 2a, Hediy Zurba, Eigenstraße 5, Hannelore Blatter, Josefstraße 2, Heidemarie Zieser, Werderstraße 22, Enrico Powroznik, Josefstraße 10, Janine Weigand, Normandieweg 17, Bernhard Goike, Kaminfegerstraße 24, Martina Fischer, Eschenbachstraße 13, Helmar Koch, Goethestraße 18, Anelise Waid, Johanniterstraße 39, Margarete Bobrich, Werderstraße 6, Dorothea Kessler, Basler Straße 22C, Michael Trapp, Burgstraße 46, Monika Schwarz, Am Hochgericht 45, Karl Heinz Blattet, Wiesenstraße 27, Margot Koch, Goethestraße 18, Christel Kromer, Nollinger Straße 43 (alle Rheinfelden), Tamara Kaltenbach und Sven Maier, beide Tumringer Straße 292, Lörrach, sowie Caroline Mühlfellner, Prattelner Straße 7, Grenzach-Wyhlen, und Max Haigis, Schramberg. Die Gutscheine können bei Textil Sailer, Nollingerstraße 10, in Rheinfelden abgeholt werden. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.