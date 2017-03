Rheinfelden Rheinfelden: Gewerbeverein will Ampel

Knotenpunkt an der Einmündung A 861 in die B 34 wird unter den Einzelhändlern diskutiert. Neue Lösung soll mehr Kunden bringen

Rheinfelden (ibö) Einige Einzelhändler in der Stadt zeigen sich überzeugt, dass mehr Kunden in die Geschäfte kämen, wenn endlich das Verkehrsproblem an der Einmündung der Ausfahrt A 861 in die B 34 vor Warmbach mit einer sicheren Ampel gelöst würde. Unter anderem äußerte sich Rolf Brugger in der jüngsten Sitzung des Gewerbevereins kritisch und forderte mehr Engagement der Stadt. Die Verwaltung allerdings, das macht auch Wirtschaftsförderer Elmar Wendland deutlich, ist nicht der Adressat für Kritik.

Bei der Verkehrsschau im Herbst des vergangenen Jahres hat sie bereits für den Unfallschwerpunkt eine Ampel gefordert. Ob die an dieser Unfallstelle kommt, aber liegt nicht im Ermessen der Stadt. Für Verkehrsprojekte an Bundesstraßen ist das Regierungspräsidium zuständig. Und das ist über die Forderung auch längst im Bilde. Ordnungsamtsleiter Dominic Rago verweist darauf, dass die Behörde Ende September den Auftrag der Stadt erhalten habe, den Knotenpunkt zu überplanen. Aus kommunaler Sicht besteht Handlungsbedarf, da „die Verkehrsstärke sehr hoch“ sei, betont Rago. Das habe zur Folge, dass sich ohne Ampelregelung der Verkehrsfluss an dieser Stelle „nicht mehr verkehrssicher regeln lässt“. Nach den bisherigen Erkenntnissen auch der Polizei stellt der Knotenpunkt bei der Autobahnabfahrt einen Unfallschwerpunkt dar.

Vom Regierungspräsidium wird nun zum weiteren Vorgehen ein in Auftrag gegebenes Gutachten erwartet, das Aussagen über die Verkehrsdichte macht. Es bildet die Voraussetzung, um das Ampelprojekt weiter zu verfolgen. Dass die Prüfung läuft, bestätigt Pressesprecher Markus Adler, allerdings macht er wenig Hoffnung, dass sich an der Verkehrssituation von heute auf morgen Entscheidendes ändern wird. Dafür gibt es mehrere Gründe: Vorneweg bremst die Baustelle Warmbacher Straße die Entwicklung. Solange die Arbeiten an Kanal, Glasfaserkabel und Gas- und Wasserandauern, könne keine Verkehrszählung erfolgen, heißt es. Das Ergebnis würde nicht den Verhältnissen entsprechen. Der Kanalbau wird etwa Anfang April fertig, aber der Zweckverband Glasfaser und Badenova sind noch am Werk, danach erhält die Ortsdurchfahrt erst den so genannten Flüsterbelag. Somit wird es Ende Juni, Anfang Juli schätzt Tiefbauamtsleiter Tobias Obert.

Bis dann muss die Verkehrszählung warten, in der beide Äste der A 861 von und zur B 34 erfasst werden. Erst wenn Zahlen vorliegen, lasse sich die Frage klären, ob eine Ampel die richtige Lösung ist und wie sie den Verkehr zu regeln hat. Nach den Beobachtungen und Erkenntnissen wird sie als sinnvoll betrachtet, um aber eine Entscheidung zu treffen, müsse erst eine „verlässliche Grundlage“ auf dem Tisch liegen. Die Referatsleitung gehe aber davon aus, dass die Untersuchung eine Ampel bestätigen wird.