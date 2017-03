Rheinfelden Rheinfelden: Feiern wie die Kinder

Jugendhaus feiert vierjähriges Bestehen als Kindergeburtstag. Einrichtung kommt bei den Jugendlichen gut an

Rheinfelden – Topfschlagen, Stille Post und jede Menge Torte: Den Traum eines jeden Vierjährigen haben die Jugendreferenten verwirklicht – allerdings ist das Geburtstagskind das Jugendhaus, das am 1. März 2013 erstmals öffnete, und die Gäste für dieses Programm eigentlich schon viel zu alt. Dass die Jugendlichen dennoch richtig viel Spaß hatten, zeigt auch die Verbundenheit mit „ihrem“ Jugendhaus.

Vor vier Jahren wurde das Jugendhaus mit einem dreitägigen Fest eröffnet. Den vierten Jahrestag der Eröffnung feierten die Jugendlichen in einem deutlich kleinerem Rahmen als Kindergeburtstag mit Kinderspielen und einer Torte. Dabei hatten alle ordentlich zu lachen. Der Anblick ist eher ungewöhnlich, wenn ein Jugendlicher mit verbundenen Augen zwischen den Tischen im Jugendcafé krabbelt und dabei mit einem Kochlöffel herum fuchtelt. Manche der Heiß-Kalt-Anweisungen der anderen Jugendlichen waren absichtlich irreführend, aber schließlich fand jeder beim Topfschlagen seine Süßigkeit.

Die Geburtstagsfeier hatten die Jugendreferenten still und heimlich vorbereitet, um ihre Besucher während des offenen Treffs am Jahrestag damit zu überraschen. „Sonst ist es unser Ziel, die Jugendlichen zu befähigen, sich zu beteiligen. Wir wollen, dass sie ihre Wünsche äußern und auch dazu beitragen“, erklärt Jugendreferentin Anna Hinnah und nennt als Beispiel die AG Events, in der Jugendliche bei der Vorbereitung von Konzerten mitwirken.

Ein bisschen müssen die Jugendlichen auf der Party anpacken. Gjastin Kabashi (14) und Luan Thaqi (16) helfen Jugendreferentin Mareike Löwner die Sahne-Torte zu machen. Gjastin kommt seit zwei Jahren ins Jugendhaus, um Freunde zu treffen und Playstation zu spielen. Luan kommt schon seit der Eröffnung und lobt: „Das Essensangebot ist besser geworden.“ Anfangs gab es noch Bier im Jugendcafé, aber der Alkoholausschank beschränkt sich mittlerweile nur noch auf große Events. Dafür bietet das Jugendcafé jetzt verschiedene Pizzen und Cheeseburger. Die Preise dafür liegen bei einem Euro oder darunter. „Hier gibt es viele Möglichkeiten billig zu essen. Ich ess‘ gern Pizza Margherita“, meint Abdel Hedhly (14).

„Das Jugendhaus ist unterhaltsam. Die Betreuer sind gut. Es gibt viele Projekte.“ Gjonson Kabashi (16) kommt schon seit vier Jahren. „Das Jugendhaus hat eine positive Entwicklung gemacht. Die Aktionen sind besser geworden“, meint Gjonson. „Die machen echt viel für uns.“ Erst seit Kurzem kommt Hanna Kaufmann (16). Sie lobt ebenfalls: „Die Betreuer sind cool und es gibt immer lustige Spiele.“ Hoch im Kurs stehen bei allen der Tischkicker und der Billardtisch. „Wir haben fast nur Jugendliche mit Migrationshintergrund aus Warmbach und Oberrheinfelden. Der größte Teil hat einen deutschen Pass, aber es ist ein bunter Haufen“, meint Hinnah, und Löwner ergänzt: „Wir haben aber keine Konflikte, die Gruppen durchmischen sich.“

2015 wurden 7453 Besuche im offenen Treff des Jugendcafés gezählt, 2016 nach einem Gemeinderatsbeschluss zur Verkürzung der Öffnungszeiten noch 6489. Das Durchschnittsalter der Besucher schätzen die beiden Jugendreferentinnen auf 16 bis 18 Jahre ein.