Der Ortsverein der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) quittierte früher die Jahresbeiträge mit einer Marke, die die Mitglieder in ihr Vereinsbuch klebten. Die erste Marke, die Dietmar Heitz in sein Buch pappte, kostete 1,50 D-Mark. Das war 1956. In ihrer jüngsten Hauptversammlung hob die DLRG Dietmar Heitz für seine 60-jährige Vereinstreue hervor.

„In der Gruppe der DLRG mitgeschwommen bin ich schon deutlich früher, denn viel Abwechslung hatten wir als Jugendliche in Rheinfelden nicht. Da war die DLRG eine willkommene und preiswerte Möglichkeit, Sport zu treiben und eine nette Kameradschaft zu pflegen“, erinnert sich Heitz. Geschwommen wurde im Rhein und im heimischen Warmbach, der damals aufgestaut drei Meter tief war. Bademode war aus kratziger Wolle, Schwimmhilfen von der Mutter selbst gebastelt – alles andere als TÜV-tauglich.

Als Jugendlicher absolvierte Heitz mit viel Begeisterung Grund- und Leistungsscheine. „Zur Tauchübung hat der Übungsleiter einen Backstein in den Warmbach geworfen, und wir waren froh, wenn wir den im trüben Wasser wiedergefunden haben. Geräte hatten wir keine“, sagt Heitz schmunzelnd. Auch Übungspuppen gab es noch nicht. Einer aus der Reihe der Jugendlichen musste sich immer zur Verfügung stellen, um gerettet zu werden.

Heitz denkt bis heute gerne an diese erste Zeit in der DLRG zurück: an die Übernachtungen am Rhein im Sommer, an gemeinsame Besuche im Hallenbad Basel oder an Aufenthalte bei der befreundeten DLRG Tiengen. Der Ortsverein Rheinfelden wuchs durch konstant gute Jugendarbeit und durch Idealisten, wie den damaligen Vorsitzenden Heiner Maier.

Heitz wurde Maschinenschlosser und zu der noch jungen Bundeswehr eingezogen. Zurückgekommen, heiratete er und gründete eine Familie. Jedes Jahr klebte Heitz wieder eine neue Marke in sein Vereinsbuch, und so vergingen Jahre und Jahrzehnte. Marken gab es dann keine mehr, stattdessen wurden die Kontoauszüge archiviert. In dieser Zeit ließ seine Verbindung zur DLRG etwas nach, doch das änderte sich mit dem Neubau des Schwimmbads. Im Jahr 1977 wurde das Freibad eingeweiht, und Heitz bewarb sich erfolgreich um die Stelle als Schwimmmeister bei der Stadt. Von da an stand das Element Wasser ganz im Mittelpunkt seines Lebens. Zusammen mit zwei weiteren Kollegen beaufsichtigte er im Sommer den Badebetrieb im Freibad und dazu im Winter auch noch den im Hallenbad.

„Von Anfang an unterstützten Wachgänger der DLRG uns Bademeister, daraus entwickelte sich eine gute Zusammenarbeit“, erzählt Heitz heute. An heißen Tagen seien bis zu 5000 Gäste ins Freibad gekommen. Da gab es viele Kinder mit aufgeschürften Knien, mit Insektenstichen oder mit anderen Blessuren. In leichten Fällen half ein Gel, die wunde Stelle zu kühlen, doch auch das deutsche Rote Kreuz musste oft gerufen werden. Unglücke ließen sich nicht vermeiden. Er besuchte regelmäßig Fortbildungen, um für den Notfall gut gewappnet zu sein.

Das gesellige Vereinsleben in der DLRG bildete nun einen willkommenen Rückhalt für einen oft stressigen Beruf. Der einfache Verein, dem er vor vielen Jahren beigetreten war, mauserte sich in der Zwischenzeit zu einem Rettungsstützpunkt mit Fahrzeugen, Booten, Wache, Bootsanlegestelle und perfekt ausgebildeten Wasserrettern. „So vieles hat sich geändert in den 60 Jahren, doch ist es immer noch immens wichtig, dass die Kinder schwimmen lernen. Rheinfelden hat ein super Bad, ein Freibad ist eine wichtige soziale Einrichtung“, weiß Heitz aus eigener Erfahrung. Mittlerweile 76-jährig, hat er die Badehose eingemottet und geht statt schwimmen lieber saunieren.