Rheinfelden Rheinfelden: Die Umsätze stimmen

Einzelhändler in der Stadt berichten über gutes Weihnachtsgeschäft. Gewerbe stellt allgemein eine Belebung der Innenstadt fest

Überaus zufrieden ist die Mehrheit der Gewerbetreibenden mit dem Weihnachtsgeschäft. Quer durch alle Branchen konnten Einzelhändler ihre anvisierten Umsätze erreichen oder sogar übertreffen. Die Konkurrenz des Online-Handels und sinkende Preise in der Schwesterstadt betrachten sie jedoch aufmerksam.

„Nie hätte ich es für möglich gehalten, dass der Laden einmal so gut besucht wird“, erklärte Cornelia Sukenik, Inhaberin von Wolle & Schönes in der Kronenstraße. Das Geschäft, das im Mai eröffnet hatte, erzielte im Dezember unerwartet starke Verkaufszahlen. Zeitweilig seien der Andrang und die Nachfrage nach neuen Produkten so hoch gewesen, dass die Besitzerin es sogar in Betracht gezogen habe, eine weitere Verkäuferin einzustellen.

Gut vorbereitet hingegen sah man sich bei der Drogeriekette Müller im Hochrhein Center. „Durch die Erfahrungswerte der letzten Jahre konnten wir den vorweihnachtlichen Ansturm gut meistern“, sagte Filialleiterin Isabella Roth. Bemerkbar gemacht habe sich diese Planung vor allem im vermehrten Einsatz von Aushilfskräften, die in den absatzstarken Bereichen Parfümerie und Spielwaren eingesetzt wurden. Wohl eine gute Organisation, die sich ausgezahlt hat: Nach Einschätzung Roths ließ sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr steigern.

Eine ähnlich positive Bilanz zieht die Modekette Esprit. Sie konnte laut Mitarbeiterin Lara Mustaikis ebenfalls ein Plus gegenüber dem Vorjahr verbuchen. „Kassenschlager waren Winterjacken. Zudem haben wir so viele Gutscheine wie noch nie verkauft.“ Erfreut zeigte sich auch Patricia Merkel von der gleichnamigen Buchhandlung. „Trotz der voranschreitenden Präsenz digitaler Medien bleibt das Buch eines der beliebtesten Weihnachtsgeschenke“, ist die Inhaberin überzeugt. Verkaufsschlager seien aktuell vor allem Christoph Ransmayrs Roman Cox und der neue Teil des Klassikers Harry Potter gewesen. Generell entwickelt sich die Lage für den Handel in den Augen der Buchhändlerin positiv: „Rheinfelden ist in den letzten Jahren lebhafter geworden. Das spiegelt sich auch in der durchgängigen Erweiterung unseres Kundenstamms wider.“ Frank Sattler, der stellvertretende Vorsitzende des Gewerbevereins, erklärt die Belebung der Innenstadt auch mit dem Hochrheincenter, das 2014 eröffnet wurde. Dieses entwickle eine positive Wirkung auf das Gewerbe, stellt Sattler fest.

Saisonbedingt eher ruhig ging es beim Lackfachhandel Farben Lorch an der Karl-Fürstenberg-Straße zu. „Die Wintermonate zählen in unserem Wirtschaftszweig zu den schwächeren“, sagt Inhaber Rainer Ihle. Bis auf saisonale Produkte wie Schneeschaufeln und Artikel für den Künstlerbedarf setze man im Dezember nicht viel ab. Dies liege vor allem daran, dass die Renovierungsbereitschaft im Frühling und Sommer höher seien.