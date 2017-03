Rheinfelden Rheinfelden: 56-Jähriger unter Mordanklage

Landgericht Freiburg hat Prozess im Fall der getöteten 46-Jährigen aus Degerfelden eröffnet. Staatsanwaltschaft geht von Eifersuchtstat aus

Rheinfelden/Freiburg – Die Ermordung seiner ehemaligen Lebensgefährtin in den frühen Morgenstunden des 26. September 2016 in Rheinfelden legt die Staatsanwaltschaft Lörrach einem 56-jährigen Mechaniker seit Montag am Landgericht Freiburg zur Last. Er soll die Trennung von der zehn Jahre jüngeren Frau im März 2015 nicht verkraftet haben. Oberstaatsanwalt Rainer Hornung geht davon aus, dass der Angeklagte einen Mord „aus krankhafter Eifersucht“ begangen habe.

Der Angeklagte ist schlank, trägt einen dunklen Nadelstreifenanzug. An seinen Handgelenken blitzt das Metall der Handschellen auf, als er von zwei Wachtmeistern in den Verhandlungssaal geführt wird. Wortlos nimmt er neben seinem Verteidiger Robert Phleps auf einem Stuhl hinter der Anklagebank Platz. Wortlos will er auch nach dem Einzug der drei Berufsrichter und der beiden Schöffen der Schwurgerichtskammer bleiben. Der Angeklagte schweigt. Doch die Vorsitzende Richterin Eva Kleine-Cosack kann diesem Wunsch nicht entsprechen. Zur Person müsse er Angaben machen, damit das Gericht wisse, ob der Richtige auf der Anklagebank sitze. Mit leiser Stimme, kaum verstehbar, nennt er seinen Geburtstag, seinen Geburtsort, den Beruf eines Mechanikers. Er sagt, dass er deutscher Staatsangehöriger ist und bis zu seiner Verhaftung in Rheinfelden gewohnt habe. Das ist alles, was die Richter an diesem Morgen von ihm zu hören bekommen. Zur Sache will er kein Wort verlieren. Er hat auch bei der Polizei geschwiegen.

Die Anklage nennt dennoch Hintergründe der Tat. Ohne das Wort Stalking zu verwenden, geht sie davon aus, dass er seine 46-jährige ehemalige Partnerin, aber auch deren männlichen Bekannte über Monate hinweg verfolgt habe. Er soll so bedrängend gewesen sein, dass sich die Frau eine neue Adresse suchte, ihren Haarschnitt und ihre Haarfarbe veränderte, um nicht von ihm wiedererkannt zu werden. Es hat ihr nichts genutzt. Mit einer Art Telefon, einem GPS-Tracker, soll der Anklagte ihr Auto Anfang Mai 2016 verwanzt haben. Mit dem Tracker hatte er die Möglichkeit, das Auto mit seinem Smartphone zu orten und über Google-Maps dessen genauen Standort zu erfahren. Auch soll er über den Tracker, wenn er ihn anrief, Gespräche der Frau abgehört haben, die sie beim Auto führte. Das ist in der Anklage als ein Vergehen gegen die gesetzlich geschützte Vertraulichkeit des Wortes aufgeführt.

Auto mit Tracker verwanzt

Dank des Trackers soll er erfahren haben, dass sich die Frau am 25. September 2016 mit einem Mann treffen und mit ihm auf ein Fest nach Schopfheim fahren werde. Das habe der Angeklagte als „eine endgültige Abkehr“ der Frau von ihm aufgefasst, so die Anklage. Damit soll sie seiner Meinung nach, jegliches Lebensrecht verwirkt haben. Als die Frau von dem Fest am Morgen des 29. September 2016 gegen 2.15 Uhr mit ihrem Auto Zuhause in Degerfelden ankam, soll der 46-Jährige ihr aufgelauert haben. Er soll sich sodann mit einem Messer bewaffnet auf sie gestürzt und ihr in rasender Wut 40 Stiche von hinten zugefügt haben. Eine Minute soll die Frau bei Bewusstsein gewesen sein, bevor sie unter „qualvollen Schmerzen“ gestorben ist.

Gleich drei von vier Mordmerkmalen soll der Angeklagte mit dieser Tat laut Anklage verwirklicht haben: Der Angriff soll heimtückisch und grausam gewesen sein. Die Tat soll er aus niedrigen Beweggründen begangen haben. Der Angeklagte soll sein Opfer sodann in einen Vorgarten geschleift und ihm Handtasche und Telefon abgenommen haben. Am Morgen nach der Tat ist er festgenommen worden. Ein Nachbar am Tatort hatte in der Nacht kurz nach 2 Uhr Hilfeschreie einer Frau gehört. Sie hörten sich so an, als würde ihr eine Hand vor den Mund gehalten. Kurz hörte er darauf auch eine ruhige Männerstimme. Der Nachbar ging auf die Straße, suchte nach der Frau. Da bemerkt er plötzlich einen Mann. Der Zeuge versteckte sich kurz hinter einem Auto. Der Mann verschwand kurz und kam dann wieder. Da gewahrte der Zeuge, dass er eine Frau hinter sich herzog und mit ihr hinter eine Ecke verschwand. Eine Frau, deren Gesicht wie das einer Toten aussah. „Ich war im Schock, als ich das sah“, erinnert sich der Zeuge im Gerichtssaal. Damals rannte er in die Wohnung zurück und forderte seine Freundin auf, die Polizei anzurufen. Kurz darauf kam die Polizei, die seine Beobachtung am Telefon zunächst angezweifelt hatte. Sie fanden die tote Frau.

Sieben Verhandlungstage

Die Schwurgerichtskammer hat sieben Verhandlungstage anberaumt und für den Prozess sieben Zeugen geladen. Am Prozess nimmt ein forensischer Psychiater teil, der später aus medizinischer Sicht zu einer möglichen eingeschränkten oder aufgehobenen Schuldfähigkeit des Angeklagten Stellung nehmen soll. Während des Ermittlungsverfahrens hat der 56-Jährige eine angebotene Untersuchung durch den Psychiater abgelehnt.