Rheinfelden Rheinfelden: 49-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Weil ein Radfahrer kein Signal beim Abbiegen gab, kam es am Donnerstagfrüh an der Kreuzung Güterstraße/Landstraße zu einem Unfall mit einem Auto.

Rheinfelden – Zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten kam es am Donnerstagfrüh in Rheinfelden. Gegen 6.50 Uhr fuhr ein Mann mit seinem Ford die Güterstraße in Richtung Industrieweg. Vor ihm fuhr ein Radfahrer, so die Polizei. Nach Angaben des Ford-Fahrers zeigte der Radfahrer nicht an, dass er nach links in die Alte Landstraße abbiegen wollte, weshalb er ihn überholte, um geradeaus in den Industrieweg weiterzufahren. Dabei stießen Fahrrad und Auto zusammen. Der 49-Jährige zog sich hierbei Prellungen und Schürfwunden zu und wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Ford-Fahrer blieb unverletzt, an den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.