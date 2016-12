Rheinfelden Rheinfelden: 45 Jahre Kommunalpolitik  eine Klasseleistung

OB Klaus Eberhardt zeichnet CDU-Fraktionschef Paul Renz in der Jahresabschluss-Sitzung des Gemeinerats aus. Beifall aus allen Fraktionen

Diese außerordentliche Leistung im kommunalpolitischen Leben gibt es nicht oft. Da ist sich Oberbürgermeister Klaus Eberhardt mit dem Gemeinderat quer durch alle Fraktionen sicher. Großer Respekt und Anerkennung für seinen ehrenamtlichen Einsatz über 45 Jahre in verschiedenen Gremien und im Gemeinderat wurde am Ende der letzten Sitzung des Jahres CDU-Fraktionschef Paul Renz zuteil.

Der Oberbürgermeister zeichnete in seiner Laudatio das Bild eines ebenso profilierten wie zielstrebigen und sympathischen Kommunalpolitikers. Dass die ehrenamtliche Laufbahn im kirchlichen Engagement als Minsler Pfarrgemeinderat bereits mit 16 Jahren einen Vorlauf hat, kommentierte Eberhardt mit: „Es ist gut, dass auch kirchliche Arbeit zu politischer Verantwortung führt.“ Von da an folgte ein Mandat aufs andere, dazu die Mitarbeit in Ausschüssen und regionalen Gremien.

Als jüngster Gemeinderat kam der heute 68-jährige Paul Renz mit 23 Jahren an den Ratstisch des damals selbständigen Minseln. Das war 1972, bereits 1968 war er in die CDU eingetreten. Gleich im ersten Jahr im Gemeinderat trug er die Entscheidung mit, dass Minseln die Selbständigkeit aufgibt und Teil der Stadt Rheinfelden wird. Das hält Renz auch heute noch für richtig und meint: „Ich war nie ein Dörfligeist.“ Das Gesamtbild sehen, habe er sich zur Aufgabe gemacht. Zu seinem Beruf als Sparkassenfilialdirektor in Rheinfelden von 1992 an hat Renz sein kommunalpolitisches Aufgabenspektrum erweitert. Seit 1974 gehört er dem Hauptausschuss an, er ist Mitglied im Umlegungsausschuss, dem Ältestenrat, wirkt bei der gemeinsamen Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung mit.

Er vertritt die Stadt als Aufsichtsrat in der Wohnbau GmbH. Eine wichtige Aufgabe nimmt Renz als Vorsitzender des Gutachterausschusses ein, betonte der OB. Da gehe es nicht nur um Moderation der Sitzungen, sondern um Wertgutachten, und damit große Verantwortung.

Trotz unterschiedlicher Parteizugehörigkeit zollte der SPD-Mann Eberhardt dem CDUler Renz seine große Anerkennung für die gemeinsame Arbeit in der regionalen Politik des Kreistags und unter anderem im Regionalverband. Es werde eine gemeinsame Sprache gesprochen, wenn es um wichtige Infrastrukturmaßnahmen geht wie zum Beispiel A 98 und Elektrifizierung der Hochrheinstrecke. Auch als Vertreter der Landrätin mache Renz ebenso eine gute Figur, betonte der OB. Eine solche kommunalpolitische Aufgabenfülle könne nur meistern, wer enormen Fleiß aufbringe. Renz erweise sich dabei als bestens vernetzt und Kenner der Region, als einen der intensive Kontakte mit den Mandatsträgern in Bund und Land pflege und somit als Allrounder agiert, der bestens über die politischen Entwicklungen informiert sei.

Zur Sprache kamen Renz großes Wissen und Qualifikation, eine sehr hohe Präsenz und die Fähigkeit, geschickt Meinungen der Menschen aufzunehmen und diese in politische Aussagen und Anträge einzubinden. Nicht nur den stets gut belegten Standpunkten zollte der OB seine Anerkennung. Er nannte Renz im politischen Geschäft sehr angenehm und ausgleichsbetont mit allen wünschenswerten Eigenschaften: verbindlich, sachlich, zuverlässig und auch höchst vertrauensvoll.