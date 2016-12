Rheinfelden Rheinfelden: 200 Heimbewohner feiern

Stimmungsvolle Weihnachtsfeier an zwei Tagen im Bürgerheim mit einem festlichen Mahl

Durch ein Spalier blühender Weihnachtssterne und unzähliger Teelichter führte der Weg in den festlich gedeckten Speisesaal des Bürgerheims zur traditionellen Weihnachtsfeier. "Diese fand sogar an zwei Tagen statt, damit möglichst viele Bewohner und ihre Besucher an dem großen Jahresfest des Hauses teilnehmen können", betonte Sozialbetreuerin Anja Hansen-Helf in Vertretung der erkrankten Heimleiterin Irene Lorenz.

Jeweils 100 Heimbewohner, Angehörige und Gäste hatten an beiden Tagen an den mit viel Liebe zum Detail geschmückten Tischen Platz genommen. Ihnen versprach Hansen-Helf ein schönes Programm, leckeres Essen und einen tollen Abend. Das Versprechen erfüllte sich nicht zuletzt durch Unterstützung des Personals, den Mitgliedern des Partnerbesuchsdienstes und anderen ehrenamtlichen Helfern. Der symbolische Gabentisch war reich bestückt mit besinnlichen Worten, nachdenklichen, aber auch heiteren Geschichten, und eine Bläsergruppe des Musikvereins Nollingen spielte Weihnachtslieder zum Mitsingen.

Ebenso begeistert stimmten die Gäste beim klangschönen Geigenspiel von Emma Furulyas (8) und Safira Vogel (9) ein. Außerdem gab’s für jeden Bewohner eine kuschelige Decke. "Dieses Geschenk hatte sich der Förderverein Bürgerheim, der die Bewohner seit 35 Jahren begleitet, ausgesucht", sagte Vorsitzende Cornelia Rösner. Als krönenden Abschluss kredenzte die Küche ein Drei-Gänge-Spanferkel-Festmenü.

Auch Oberbürgermeister Klaus Eberhardt lobte die stimmungsvolle Atmosphäre, in der die Menschen im Kreise ihrer Liebsten innehalten, genießen und miteinander reden können. Sie hörten aber auch aufmerksam zu, als der OB einen Bogen spannte vom Advent, als eine Zeit des Wünschens, Hoffens und der frohen Erwartung. "Doch bei allen vielfältigen Wünschen", so der OB, „sollten wir daran denken, dass es Dinge gibt, die viel wichtiger sind als materielle Werte." Dinge, die man nicht in Geschenkpapier wickeln könne, wie Gesundheit, Zufriedenheit und ein Leben in Frieden. Auch Wertschätzung, Freundschaft, Zuwendung und Liebe gehörten dazu.

In die Worte von Pfarrer Joachim Kruse mischten sich Bestürzung und Trauer über den Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt. Wie bei der Feier im Bürgerheim seien auch dort Menschen froh unterwegs gewesen. Er sprach über die Engel, die die Weihnachtsbotschaft verkünden und verriet, dass deren Worte auch die ersten seiner Weihnachtspredigt seien: „Fürchtet Euch nicht.“ Denn in Angst könne man nicht offen sein für die Zukunft. Auch er verglich diese Botschaft mit dem, was täglich im Bürgerheim ganz praktisch geleistet wird. Marga Lindenthal vom Partnerbesuchsdienst gab den Bewohnern einen besonderen Wunsch mit: „Menschen, die in dunklen und sonnigen Tagen immer für Sie da sind.“