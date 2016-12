Rheinfelden Rheinfelden: 1500 Euro für neue Klarinetten

Mitarbeiter der Wohnwelt übergeben dem Förderverein der Christian-Heinrich-Zeller-Schule Scheck für Instrumente

Rheinfelden (eim) Die etwa 180 Mitarbeiter der Wohnwelt haben gespendet. Nicht irgendetwas, sondern die Centbeträge von ihren Gehaltsauszahlungen. Da kam im gesamten Jahr schon ein schönes Sümmchen zusammen, dann entschied sich das Unternehmen, den Betrag noch zu verdoppeln.

Und schließlich hatten die Lehrlinge die Idee, Weihnachtsplätzchen zu backen und zu verkaufen. So kamen am Ende insgesamt stolze 1500 Euro zusammen. Den Scheck überreichte Geschäftsführer Holger Wick gemeinsam mit den beiden Azubi-Sprecherinnen Jessica Hurst und Geraldine Kaiser an den Förderverein der Christian-Heinrich-Zeller-Schule in Karsau.

„Als Unternehmen stellen wir öfters Beträge für soziale Zwecke bereit“, beschrieb Holger Wick. „Aber gerade diesmal legten unsere Mitarbeiter Wert darauf, dass der Gesamtbetrag hier an unserem Standort bleibt. Wir wollten regional und für Kinder spenden“, so der Geschäftsführer weiter.

Mit großem Dank nahmen Tanja Salzmann und Conny Salg vom Förderverein sowie Schulrektor Klaus Weber die Spende entgegen. Die Verwendung des Betrages steht schon fest. Nachdem die Bläserklasse an der Grundschule schon zehn Jahre lang arbeitet, sind etliche der Instrumente inzwischen doch verschlissen. „Wir kaufen mit diesem Geld einige neue Kinderklarinetten“, sagte Tanja Salzmann.

28 Kinder lernen derzeit in den beiden Bläserklassen die Grundkenntnisse des Musizierens, ein großer Teil von ihnen wird die Ausbildung später beim Musikverein fortsetzen. Der Förderverein hilft bei sehr verschiedenen Projekten mit und unterstützt die Schule in vielfältiger Weise. So gestaltet er einen Lesewettbewerb und unterstützt die Theaterausflüge der Grundschüler. Auch Eltern erhalten gelegentlich Unterstützung, wenn sie die Kosten für anstehende Schulausflüge nicht aufbringen können.