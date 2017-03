Rheinfelden/Schweiz Rettungsaktion für Einzelhandel im Schweizer Rheinfelden

Die Nachbarstadt auf der anderen Rheinseite klagt über Laden-Leerstände. Die Initiative "Pro Altstadt" will nun einen weiteren Anlauf zur Wiederbelebung des Handels unternehmen.

Die Zahl der Einwohner wächst in der schweizerischen Nachbarstadt seit Jahren und damit die Zahl potentieller Kunden für die lokalen Geschäfte. Trotzdem haben viele Läden zu kämpfen. Es gibt immer mehr Leerstände in der Altstadt. Vor allem in der unteren Marktgasse ist das augenfällig.

Dort, wo früher ein Optiker, das Modegeschäft, ein Taschenladen, Schmuckgeschäft oder Apotheke waren, wird nichts mehr verkauft. Neue Mieter werden gesucht. Auch in der oberen Marktgasse und in den Seitengassen gibt es leere Schaufenster. Im Frühling wird zudem das Schuhhaus Frank seine Filiale nach nur drei Jahren schließen. „Ich glaube, der Detailhandel hatte es noch nie so schwer wie heute“, sagt Geschäftsführerin Nicole Frank. Von einigen Einzelhändlern ist zu hören, dass der Geschäftsgang sehr ruhig sei. Der florierende Online-Handel und der Einkaufstourismus werden als mögliche Gründe genannt.

Es gibt aber auch andere Stimmen: „Januar und Februar waren in unserem Geschäft gut. Wir liegen über dem Vorjahr und sind zufrieden“, sagt Marco Veronesi. Er führt ein Optikergeschäft und ist Präsident der Organisation „Pro Altstadt“, die Einzelhändler, Dienstleister und Immobilienbesitzer als Mitglieder hat. „Es war wahrscheinlich tatsächlich noch nie so schwer wie heute. Der Preisdruck kommt von allen Seiten. Jedes Geschäft muss sich anpassen und sein Profil schärfen“, meint er. Die vielen Leerstände sind ihm ein Dorn im Auge. Er ist aber optimistisch, dass sich die Situation mittelfristig wieder verbessert.

Um die Ladenlokale wieder mit Leben zu füllen, brauche es eine Kooperation zwischen Einzelhandel, Immobilienbesitzern und Stadt. Das ist nicht neu, bisher sind entsprechende Anstrengungen aber im Sand verlaufen. „Pro Altstadt“ unternimmt einen neuen Anlauf. Bei der Hauptversammlung am 29. März wird Thomas Bretscher von der Firma „Retailimpulse“ zum Thema „Projekt Stadtentwicklung“ referieren, um eine Entwicklung in Gang zu bringen. In diese sollen alle Entscheidungsträger eingebunden werden, auch die öffentliche Hand.