Rheinfelden Restaurierter Blüthner-Flügel erklingt in der Christuskirche

1,90 Meter lang, auf Hochglanz poliert, steht er da: der Blüthner-Flügel, der seit einigen Wochen im Altarraum der Rheinfelder Christuskirche aufgebaut ist.

Die evangelische Kirchengemeinde kam durch die Rheinfelder Pfarrfamilie Wettmann in Besitz dieses historischen Instruments. „Wir sind sehr froh, dass wir nun diesen Flügel hier haben“, sagt Kantor Rainer Marbach. Zum ersten Mal solistisch erklingen wird das restaurierte Instrument am Sonntag, 16. Juli, bei einem Konzert des Jazzpianisten Lars Duppler.

Der 1912 von der traditionsreichen Firma Blüthner in Leipzig gebaute Flügel gehörte der Pfarrerfamilie Wettmann (Paulusgemeinde). Das Instrument stand bis zuletzt ihrem Hause. Als der Haushalt aufgelöst wurde, wandte sich Tochter Christiane Wettmann, die in Neustadt ein Kunstatelier hat, wegen des Flügels an Kantor Marbach. So eröffnete sich eine Gelegenheit für die Gemeinde, dieses besondere Instrument für die Christuskirche günstig zu erwerben. Als Fachmann wurde Klavierbaumeister und Klavierstimmer Thomas Strecker hinzugezogen. Er übernahm auch die Restaurierung. Man habe sich für eine „große Lösung“, sprich eine umfangreiche Restaurierung entschieden, so Marbach. Das Instrument wurde komplett neu besaitet und mit neuen Hämmern ausgestattet. „Von den Innereien her ist es ein neues Instrument“, erklärt Marbach.

Auch hat der Flügel Konzertrollen bekommen. „Das ist das A und O, denn so ein Flügel muss mobil sein.“ Besonders ist die spezielle Blüthner-Mechanik, die keine schweren Hämmer verträgt. So hat der Flügel nun frische, leichte Filzhämmerchen bekommen. Sie sind so zart, „dass man mit dem Fortissimo noch etwas warten muss, bis er richtig eingespielt ist“, so Marbach. Typisch für die Blüthner-Flügel ist der warme, weiche Klang. „Der Flügel spielt sich weich wie Butter“, schwärmt er.

Auch Carl-Martin Buttgereit, erfahrener klassischer Pianist und Fachbereichsleiter Klavier an der Musikschule, sei begeistert gewesen vom Klang: „Das Instrument hat Persönlichkeit“, habe er gesagt, der ein bisschen wie ein Hammerklavier klinge. Durch seinen Klang sei er für Liedbegleitung und Kammermusik jeglicher Art wie geschaffen.

Christiane Wettmann sei glücklich und gerührt, dass der Blüthner-Flügel aus ihrer Familie nun in der Kirche steht, wo einst die Wirkungsstätte ihres Vaters war. „Und für mich geht ein Traum in Erfüllung“, so Kantor Marbach. Bisher musste für Konzerte der Flügel aus dem Paulussaal in die Christuskirche transportiert werden. Als sich nun die Möglichkeit eröffnete, den Blüthner-Flügel zu erwerben, habe die Kirchengemeinde „zugegriffen“. Die Kirche habe „wunderbar mitgezogen, von den Ältesten wurde das Instrument liebevoll und mit offenen Armen aufgenommen“, freut sich Marbach.

„Der Flügel und der Raum passen so gut zusammen. Das ist für Rheinfelden etwas Besonderes und ein echter Glücksfall.“ Die Akustik in der Christuskirche sei wie in einem guten Konzertsaal, es herrsche nicht die typische „Kirchen-Überakustik“, sondern „eine ganz klare“. Auch im Gottesdienst wird der Flügel ab und zu erklingen als „als liturgisches Instrument“.

Erstmals erklungen ist er im Rahmen der Kulturnacht, auch beim Auftritt des Trios Georgii mit Luther-Liedern war er schon zu hören. Das erste Solokonzert an dem neu restaurierten Flügel gibt am Sonntag der Jazz-Pianist Lars Duppler in der Reihe „Klassik – unerhört“. „Klavier pur“ wird bei diesem spannenden Recital geboten, mit tiefschichtigen Klängen und vielen eigenen Stücken des Pianisten, der sich stilistisch in keine Schublade stecken lässt. Auf Wunsch des Pianisten sollen sich die Zuhörer eng und nah um ihn und den Flügel scharen. „Es wird ein sehr intimer Abend“, sagt Rainer Marbach.

Um den Flügel vorzustellen, ist im Frühjahr und Sommer 2018 eine vierteilige Konzertreihe mit dem Kulturamt geplant: ein Liederabend mit Sibylla Rubens und Carl-Martin Buttgereit; Klavier-Kammermusik mit dem Cyprian-Ensemble, ein Mozart-Klavierkonzert mit Solist Ewald Gutenkunst und einem Ad-hoc-Orchester sowie ein Konzert der Kantorei.

Lars Duppler in der Christuskirche, Sonntag, 16. Juli, 20 Uhr.