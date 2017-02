Rheinfelden Rennen um Medaillen und zur bloßen Freude beim Rheinfelder Lauftag

34. Rheinfelder Halbmarathon und 22. Rheinfelder Zehn-Kilometer-Lauf finden am Sonntag statt. Anmeldung bis 3. März.

Der 34. Rheinfelder Halbmarathon und der 22. Rheinfelder Zehn-Kilometer-Lauf starten am Sonntag, 5. März. Veranstalter ist der LC Marathon Rheinfelden. Beim Halbmarathon über 21,1 Kilometer gehen Frauen und Männer, beim Zehnkilometerlauf zusätzlich die Jugend an den Start. Darüber hinaus wird ein Hobbylauf über 4,7 Kilometer organisiert, der für alle interessierten Läufer gedacht ist.

Der Hobbylauf für alle sowie der Halbmarathon beginnen um 11 Uhr, der Zehn-Kilometer-Lauf startet um 12.30 Uhr. Die Startgebühren betragen beim Halbmarathon 15 Euro, beim Zehn-Kilometer-Lauf 12 Euro, beim Hobbylauf 8 Euro. Als Preise winken den jeweils drei bestplatzierten Athleten Medaillen, Gutscheine eines Sportgeschäfts.

Die Tagessiegerinnen und Tagessieger des Zehn-Kilometer-Laufs und des Halbmarathons erhalten einen Pokal. Der Lauf wird nach den Richtlinien der Deutschen Leichtathletik Ordnung (DLO) des Deutschen Leichtathletik Verbands durchgeführt. Die Teilnehmer auf eigene Gefahr am Wettkampf teil. Für Diebstahl und sonstige Schäden, auch gesundheitlicher Art, wird vom Veranstalter keiner Haftung übernommen, heißt es in einer Mitteilung. Beim Halbmarathon und beim Zehn-Kilometer-Lauf starten die Sportler in folgenden Klassen, jeweils für Frauen und Männer: Hauptklasse und dann von 30-Jährigen in Fünfer-Schritten bis zu 70-Jährigen.

Start und Ziel sind für alle Wettbewerbe im Europastadion. Die Bewirtung erfolgt in der Hans-Thoma-Halle. Meldungen sind schriftlich an Hannelore Steinebrunner, Regulaweg 4, 79618 Rheinfelden, 07623 / 63915 oder per E-Mail an steinebrunner-h@t-online.de zu richten. Online erfolgt die Anmeldung über www.lcm-rheinfelden.de, dort ist im Anschluss an den Wettkampf auch eine Ergebnisliste abrufbar. Bei jeder Anmeldung muss angegeben sein, für welchen Wettbewerb sich angemeldet wird.

Nachmeldungen für die Veranstaltung sind bis 30 Minuten vor dem Start möglich. Die Nachmeldegebühr beträgt 3 Euro. Meldeschluss ist Freitag, 3. März, 15 Uhr. Spätere Meldungen werden als Nachmeldungen berücksichtigt. Die Startnummernausgabe ist am Wettkampftag ab 9 Uhr in der Hans-Thoma-Halle, Eichbergstraße.