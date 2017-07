Rheinfelden Rekordwetter: Rheinfelden ist im Juni zweitwärmste Stadt in ganz Deutschland

Der Deutsche Wetterdienst bestätigt für seine Mess-Station auf dem Quici-Hügel im Juni Höchsttemperaturen.

Der Juni war heiß in der Großen Kreisstadt und das nicht nur gefühlt, sondern auch gemessen. Die Station des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf dem Evonik-Hügel am Rand der Metzgergrube liefert dafür den Beweis. Michael Gutwein von der Messnetzgruppe München, die auch den Standort Stuttgart betreut, kann auf Anfrage klar bestätigen, was OB Klaus Eberhardt beim Stadtgärtlefest in die Runde gab.

Rheinfelden teilt sich im Juni mit Mannheim deutschlandweit Platz zwei bei den Temperaturen mit einem Monatsmittel von 20,8 Grad. Der Wert wird nur noch von Waghäusel-Kirrlach ganz im Westen der Rheinschiene getoppt mit 21,1 Grad. Verglichen mit dem langjährigen Durchschnitt von 17,1 Grad in Rheinfelden sind „3,7 Grad über dem Mittelwert“ nach dem Klimareferenzmaßstab „sehr viel“.

Aus Sicht des DWD handeltete es sich um einen der wärmsten Juni-Monat seit den aufgezeichneten Messungen aus dem Jahr 1881. Bundesweit, sagt Gutwein, ist dies der viertwärmste. Rheinfelden führt die Hitze-Hitliste ganz vorne mit an.

Der absolute höchste Tageswert wurde am 22. Juni registriert: 35,2 Grad. Zum außerordentlichen Sommererlebnis tragen die meteorologischen Sommertage bei. Rheinfelden erfüllte an 22 Tagen mit Temperaturen über 25 Grad die Definition. Und auch bei den sogenannten „heißen Tagen“ führt der Standort mit acht Tagen.