Rheinfelden Reinhard Knispel braut das Grundmättle-Bier für den Hertener Herbst

Am Hertener Herbst schenken die Schützen ihr Vereinsbier aus. Sie verdanken den Gerstensaft Braumeister Reinhard Knispel.

Grundmättle-Bräu – jeder Hertener weiß, was das ist, und wo er es bekommt. Oder besser gesagt: wann. Zu höchstens drei Gelegenheiten im Jahr schenkt der Schützenverein Herten nämlich sein selbstgebrautes Bier aus: am Bockbierfest, am Schützenfest und am Hertener Herbst, der wie alle zwei Jahre diesen Samstag und Sonntag gefeiert wird. Was aber auch viele Hertener nicht wissen: Hinter dem leckeren Bier steht ein Profi – Braumeister Reinhard Knispel.

Knispel blieb 1989 der Liebe wegen in Herten und trat 1991 des Schwiegervaters wegen in den Schützenverein ein. Der gebürtige Münchner hatte 1988 eine auf 18 Monate befristete Stelle in der Feldschlösschen-Brauerei in Rheinfelden/Schweiz angetreten und geplant, wieder in die Heimat zurückzukehren. Er fand jedoch in der Region Stellen als Brauer, unter anderem in der Fischerstube in Basel. Seit 1998 arbeitet er als Braumeister in der kleinen Rathausbrauerei in Luzern. Etwa zur selben Zeit, als er in Luzern anfing, wurde er vom damaligen Schützen-Vorsitzenden Rolf Kiefer gefragt, ob er nicht ein Bier für den Verein brauen wolle. Aus dieser Idee entstand tatsächlich das Bockbierfest an Christi Himmelfahrt, das aus dem Hertener Festkalender nicht mehr wegzudenken ist.

Knispel und weitere Vereinsmitglieder brachten ein Sudhaus mit Sudpfanne und Läuterbottich zusammen, einen Gasbrenner, ein Gärfass und Brautöpfe. Später kam eine zweite Brauerei dazu. Zum ersten Bockbierfest braute Knispel gleich 100 Liter, da der Sud unabhängig von der Menge acht Stunden Zeit braucht. „Am ersten Fest war gar nichts los“, erinnert er sich: „Im zweiten Jahr brauten wir 200 Liter und die Hütte war voll.“

Knispels Bier wurde der Renner des Vereins. Er braut es in zwei Sorten: ein helles Lager für den Sommer und Herbst und einen hellen Bock mit bis zu acht Prozentvolumen für das Bockbierfest im Frühling. „Ein sehr süffiges Bier, dessen hohen Alkoholgehalt man kaum schmeckt“, sagt Knispel. Bockbier werde heute noch selten gebraut: „Wir waren Craft-Beer-Brauer, bevor es Craft Beer gab“, sagt er schmunzelnd zum aktuellen Hype um Biere aus kleinen, meist nebenberuflich betriebenen Brauereien.

Eine Entwicklung, die Knispel als Profi durchaus unterstützt: „Das Bier kommt wieder mehr in den Fokus. Die Craft-Beer-Szene ist absolut positiv für das Bier.“ Genauso brauche es aber die Großbrauereien, die viel in die Forschung investierten. So wisse man überhaupt erst seit 100 Jahren, was sich genau beim Gärprozess der Hefe abspiele. Vereinskamerad Andreas Matt, von Beruf Chemikant, hilft Knispel beim Brauen.

Die beiden beginnen jeweils sechs Wochen vor dem Fest und brauchen einen Arbeitstag von 12 bis 14 Stunden. Das Gerstenmalz wird eingemaischt; die Stärke löst sich dabei aus dem Malz und verwandelt sich in Zucker. Danach trennt sich die dickflüssige Getreidesuppe im Läuterbottich in ihre festen und flüssigen Bestandteile; der Gerstensaft kocht dann in der Sudpfanne, wo der Hopfen zugesetzt wird. Eine Woche später wird das Bier in Fässer abgefüllt und gekühlt. Viereinhalb sind es für den Hertener Herbst, etwa 200 Liter: „Mehr passen nicht in den Kühlschrank“, sagt Knispel.

Das Prinzip des Bierbrauens ist immer dasselbe und doch sind unzählige Varianten in Farbe, Geschmack und Konsistenz möglich. Fünf Jahre, sagt Knispel, habe er gebraucht, um den richtigen Geschmack für das Vereinsbier zu finden: „Die Leute wissen heute, was sie kriegen, wenn sie ein Grundmättle bestellen.“ Das ist für Knispel auch eine Verpflichtung: „Ich hatte einmal etwas mehr Hopfen genommen. Dann kam prompt ein Kunde und meinte, im Vorjahr habe das Bier besser geschmeckt; das dürfe ich nicht mehr machen.“ Knispel lacht: „Ich habe mich daran gehalten, obwohl ich lieber etwas mehr Hopfen im Bier hätte.“

Die Veranstaltung

Der Hertener Herbst rund ums Rathaus wird am kommenden Samstag, 9. September, um 17 Uhr mit dem doppelten Fassanstich eröffnet. Es werden ein Bier- und ein Weinfass angestochen. Die IG Weinbau Herten ist mit ihren Weinen vertreten und es gibt Grundmättle-Bier. Am Samstagabend unterhalten die Waidbachtaler, am Sonntag spielen Musikgruppen, es gibt für Kinder ein Programm, am Sonntag tritt der Zirkus Spiedo auf.