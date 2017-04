Rheinfelden Reihe "Helfer im Bürgerheim" (3): Rita Portmann leitet aus Freude am Singen seit Jahren das Montagschörli in Rheinfelden

Reihe "Helfer im Bürgerheim" (3): Rita Portmann leitet aus Freude am Singen seit Jahren das Montagschörli in Rheinfelden

Rheinfelden – Helfen lässt sich auf unterschiedliche Weise. Oft sind es die kleinen Dinge, die Menschen gut tun – Ablenkung vom Alltag, Hilfe bei der Bewältigung scheinbar leichter Tätigkeiten, oder auch nur ein nettes Wort. Nicht jedem liegt jede Aufgabe und das ist auch gut so, denn das macht das Hilfsangebot vielfältig. So ist das auch im Bürgerheim, der kommunalen Pflegeeinrichtung. Viele ehrenamtliche Helfer beteiligen sich dort an der Gestaltung des täglichen Lebens. Wir stellen in einer Serie Helfer vor, heute: Rita Portmann.

Gesungen hat Rita Portmann seit sie denken kann. „Von meiner Mutti habe ich das gelernt,“ sagt sie: „Wir haben schon zuhause sehr viel gesungen.“ Später ist sie dem Schülerchor beigetreten, danach dem Kirchenchor und irgendwann dem Kammerchor. So hat Singen immer einen festen Platz in ihrem Leben, jedoch dachte Portmann niemals daran, selbst einen Singkreis zu leiten.

Vor etwa 15 Jahren besuchte sie eine gute Bekannte zum Geburtstag, ein weiterer Gast war Marga Lindenthal, die Leiterin des Partnerbesuchsdienstes im Bürgerheim. Binnen kürzester Zeit war Portmann überredet, doch beim Singkreis mitzuhelfen. „Nachdem ich gerade erst vier Jahre lang meine Schwiegermutter im Bürgerheim gehabt hatte, dachte ich eigentlich, das Kapitel Bürgerheim sei vorerst abgeschlossen,“ gesteht die 80-jährige, „aber irgendwie konnte ich nicht nein sagen.“

Ein Jahr könne sie das Mal machen, dachte sie sich, jetzt ist sie seit über 14 Jahren dabei und hat sogar die Leitung des „Montagschörle“ übernommen. Gemeinsam mit einigen Helfern holt sie die etwa 20 Senioren von ihren Stationen in den Vorraum des Speisesaals. Dort haben sie schon die Singbücher bereit gelegt und es kann losgehen. Lieder wie „Es steht eine Mühle im Schwarzwäldertal“ oder „Sag mir das Wort“ schallen dann durchs ganze Heim, begleitet werden die Sänger dabei wöchentlich abwechselnd von Klavier oder Akkordeon.

Instrumentale Begleitung zu bekommen sei immer wieder recht schwierig. Momentan sei mit den zwei Musikern zwar eine konstante Lösung gefunden, doch gäbe es durch Krankheit oder andere unvorhergesehene Ereignisse immer mal wieder Tage an denen keine musikalische Untermalung dabei sei. „Das ist dann schade,“ bedauert Portmann, denn „ohne Musik geht es zwar auch, aber mit ist es viel schöner.“ Gelegentlich opfert eine Mitarbeiterin vom Pflegepersonal ihre Pause und spielt für die Sänger Klavier, aber das kann Portmann nur schwer mit ihrem Gewissen vereinbaren. „Die brauchen ihre Pause doch auch,“ sagt sie.

Viele Senioren freuen sich die ganze Woche über auf das Singen. „Manche möchten auch nur zuhören, oder singen nur Lieder mit, die sie auswendig können, weil sie die Texte nicht mehr lesen können,“ erzählt Portmann, „das führt gelegentlich zu Unmut, aber es darf jeder dabei sein, egal ob er singt oder nicht.“ Wichtig sei, dass die Menschen Freude daran haben, sagt die gebürtige Karsauerin.Auch sie selbst macht das einfach gern. Obwohl die Veranstaltung kein Muss sei, mache sie montags nie etwas anderes ab, da sei der Singkreis und nichts anderes, verrät Portmann. „Wenn ich so etwas anfange, dann ziehe ich das auch durch,“ betont sie, „für mich ist das einfach selbstverständlich.“ Und so ertönt Montag für Montag gegen 16 Uhr zum Abschluss das Lied „Nehmt Abschied, Brüder“ und alle wissen, dass die Zeit fürs Singen leider schon wieder um ist.

