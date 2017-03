Rheinfelden Reifrock dient Puppenspielerin als Bühne bei den Kindertheatertagen

Erfolgreicher Start der Rheinfelder Kindertheatertage. Anna Fülle vom Theater Kokon begeistert Zuschauer mit Stück von Janosch.

Eine Vorstellung für die Allerkleinsten hat es am ersten Tag der Kindertheatertage gegeben. Mit einem besonderen Puppentheater nach der Geschichte „Guten Tag, kleines Schweinchen“ von Janosch begeisterte das Theater Kokon rund 20 kleine und noch mindestens ebenso viele große Zuschauer im Bürgersaal.

Freundschaft und Pflichtbewusstsein sind die zentralen Themen der bekannten Geschichte von Tiger, Bär und Schwein, die Anna Fülle auf so liebenswürdige Art und Weise nacherzählt. Ein besonderer Reifrock dient der freischaffenden Künstlerin dabei als Bühne für ihre Puppen. Er ist drehbar und bietet gleich vier Szenerien auf einmal: den Wald, das Haus von Tiger und Bär, den Fluss und auch das Haus des kleinen Schweinchens. In liebevollen Details sind sowohl das Kostüm als auch die Puppen entworfen und gefertigt, so dass selbst die Erwachsenen ins Staunen gerieten. Noch dazu sind viele kleine Überraschungen in dem Kleid verborgen, die Anna Fülle erst im Laufe das Stücks zu Tage förderte.

Tiger und Bär leben in trauter Zweisamkeit zusammen, jeder hat seine Aufgaben, die er tagtäglich erfüllt, bis dem Tiger plötzlich das kleine Schweinchen im Wald begegnet. Das Schwein bringt den Tiger dazu, lieber zu spielen und zu toben, statt seine Aufgaben zu erledigen. Über den ganzen Spaß vergisst der Tiger seinen Freund, den Bär und zieht beim kleinen Schweinchen ein. Dort muss er den ganzen Haushalt schmeißen, denn das Schweinchen ist ganz schön faul. Er möchte wieder nach Hause, aber der Bär ist nicht mehr da, denn er sucht den Tiger.

Die Kinder waren sichtlich fasziniert von der Geschichte, wie auch von den Puppen. Es zog sie immer näher an die Bühne. Kaum ein Kind blieb bei dieser Vorstellung auf seinem Platz. Die Künstlerin störte das nicht. „Ich werte das als gutes Zeichen,“ sagte sie. Und auch in ihrer Vorstellung ließ sie sich nicht davon stören, als alle Kinder versuchten, heruntergefallenes Stroh aufzusammeln und ihr zurückzugeben. Mit einem kurzen Kommentar verschaffte sie sich wieder Freiraum, ohne die Kinder aus ihrer Konzentration zu reißen. Diese lachten, staunten und quietschen über die bunten Puppen und deren Erlebnisse, bis das Licht wieder anging. Dann mussten die Eltern schnell sein, denn der zum Theatersaal umgebaute Bürgersaal lud zum Turnen und Klettern ein und wer vorher 40 Minuten stillgesessen hatte, brauchte nun Bewegung. Schwer für die Erwachsenen, denn die waren noch immer in einer anderen Welt.

Als „bezaubernd“ bezeichnete die Zuschauerin Lena Bohner das Stück, „mal etwas Tolles für die Kinder, das man auch als Mutter genießen kann“.

Die Kindertheatertage

Eine weiteres Angebot für die Allerkleinsten ist die Aufführung des Theaters Mär „Eins Zwei Drei Tier“ am Dienstag, 28. März, um 10 und 14 Uhr. Bei den Theatertagen gibt es aber noch viele Angebote für andere Altersgruppen, insgesamt acht Theatergruppen mit 15 Vorstellungen. Ein Flyer mit einer Übersicht aller Aufführungen ist im Bürgerbüro und im Tourist-Info erhältlich. Dort sind auch die Karten erhältlich. Sie kosten im Vorverkauf fünf Euro, egal, ob Gruppe, Einzelperson, Erwachsener oder Kind. An der Tageskasse kostet der Eintritt sechs Euro. Die Kindertheatertage gehen noch bis zum Donnerstag, 30. März.