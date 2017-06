Rheinfelden Regierungspräsidentin übt Kritik an ablehnender Haltung zur Planung des Autobahnabschnitts A 98.5

Bärbel Schäfer moniert in einer Pressemitteilung die Entscheidung zu artenschutzrechtlichen Maßnahmen der Ortschafträte Karsau und Minseln und wendet sich dabei auch direkt an OB Eberhardt.

Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer hat in einem Schreiben an Oberbürgermeister Klaus Eberhardt deutliche Kritik an den Beschlüssen der Ortschaftsräte Karsau und Minseln zur weiteren Planung des Autobahnabschnitts A 98.5 geübt. Die Ortschaftsräte haben sich in ihren jüngsten Sitzungen dafür ausgesprochen, der geplanten Vereinbarung über vorgezogene naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen für die A 98.5 nur zuzustimmen, wenn der geplante Autobahnabschnitt zwischen den beiden Ortsteilen vollständig überdeckelt wird.

Schäfer weist auf die Tragweite der anstehenden Entscheidung der Stadt hin. „Die für den Waldfriedhof Karsau geplante artenschutzrechtliche Maßnahme ist alternativlos und kann nur an der vorgesehenen Stelle durchgeführt werden. Auch aus diesem Grunde habe ich mich persönlich dafür eingesetzt, dass der Bund die hierfür erforderlichen Mittel bereits vorab bereitstellt. Die damit mögliche vorgezogene Umsetzung ist ein Erfolg für die gesamte Region. Damit konnte der Weiterbau der A 98 zwischen Karsau und Schwörstadt beschleunigt werden“, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Eine ablehnende Haltung der Stadt gegenüber dieser zwingenden Artenschutzmaßnahme würde den geplanten Weiterbau der A 98.5 erheblich verzögern, im schlimmsten Fall unmöglich machen, so Schäfer weiter. Es sei für die Interessen der Region kontraproduktiv, wenn die Ortschaftsräte ihre Zustimmung für die Ausgleichsmaßnahme an eine durchgehende Überdeckelung der A 98 im Bereich der beiden Ortsteile knüpfe.

Die Argumente der Ortschaftsräte aus Minseln und Karsau entsprächen nicht den Tatsachen. Die Überdeckung habe keinerlei Auswirkung auf die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen, schreibt die Behördenleiterin weiter. Es entstehe vielmehr der Eindruck, dass lokale Interessen an einer vollständigen Überdeckelung des Teilabschnitts sachfremd mit der Frage des naturschutzrechtlichen Ausgleichs verknüpft werden. Die Regierungspräsidentin bittet den OB um Unterstützung: „Ich bitte daher die Stadt und auch Sie persönlich, im Interesse der Region den zügigen Weiterbau dieser wichtigen Verkehrsachse entsprechend unserer Vereinbarung in der politischen Begleitgruppe weiterhin voranzutreiben.“