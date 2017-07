Rheinfelden Regenwetter hält Gäste nicht vom Bachfest in Degerfelden fern

Auch Regenwetter kann die Feierlaune der Degerfelder nicht trüben. Das zeigte sich beim beliebten Bachfest des Musikvereins, das bereits bei der Eröffnung am Samstagabend viele Besucher anzog.

Die Gäste verwandelten den überdachten Bereich vor dem großen Schopf in eine gemütliche, heimelige Festwirtschaft. Am heutigen Montag, 3. Juni, geht das Bachfest in seine letzte Runde, ab 16 Uhr findet der Handwerkerhock statt.

Doch zurück zum Samstagabend. Obwohl es trüb und regnerisch war, strömten die Gäste aus allen Richtungen zum Ortskern am idyllischen Bach. Die fleißigen Musiker des Musikvereins Degerfelden hatten diesen Bereich liebevoll in eine bunte Festmeile verwandelt. „Bachfest ist ein absolutes Muss. Ich bin an allen drei Tagen hier“, rief ein junger Mann freudig in die Runde. Und dass eine ganze Abordnung junger Feuerwehrmänner zu Gast war, hatte seinen Grund: Die Männer der Abteilung Rheinfelden hatten am Samstag die kreisweiten Feuerwehr-Wettkämpfe ausgerichtet. Uwe Kuhlmann, Abteilungsleiter der Nordschwabener, der auch eine erfolgreiche Gruppe leitete, löschte danach in lustiger Runde den Durst beim Bachfest.

Als Ortsvorsteherin Karin Reichert-Moser, mit tatkräftiger Unterstützung von Bürgermeisterin Diana Stöcker und dem Vorsitzenden des Gastgebers, dem Musikverein Degerfelden, Christian Häßler, den Fassanstich zelebrierte, war zumindest unter dem großen überdachten Bereich fast kein Sitzplatz mehr zu ergattern. Flugs wurden Sonnenschirme herbeigeholt, sie erfüllten jetzt als überdimensionale Regenschirme ihren Zweck.

„Dieses Wetter haben wir nicht bestellt, wir haben es aber trotzdem“, meinte ein frohgelaunter Christian Häßler mit der Aufforderung: „Trinket, esset und genießet.“ Auch für Ortsvorsteherin Karin Reichert-Moser, die wahrlich schon ganz viele Bachfeste miterlebt hat, war das Zeremoniell des Fassanstiches eine Premiere. Denn solch einen Anstich gab es zum ersten Mal in der 30-jährigen Geschichte des Bachfestes. „Bisher sind wir immer mit einem musikalischen Marsch durchs Dorf gestartet, aber jetzt behalten wir den Fassanstich bei“, sagte Häßler.

Eine weitere Premiere: Bürgermeisterin Diana Stöcker war zum ersten Mal zu Gast beim Bachfest, das alle zwei Jahre stattfindet. „Ich bin erstaunt, dass gleich zu Beginn so viel los ist. Alle Generationen sind vertreten, es ist eine ganz tolle Atmosphäre, ich sehe, für alle Degerfelder ist das Bachfest Pflichtprogramm“, geriet sie ins Schwärmen. Und Karin Reichert-Moser ergänzte: „Und für alle aus der Umgebung.“

Zur Eröffnung spielte der befreundete Musikverein Wyhlen, dessen Mitglieder sich danach mit dem Fässchen Freibier stärken durften. Für die weitere musikalische Unterhaltung sorgten die Musikvereine aus Fahrnau, Marzell und Herten sowie das Kinderorchester des Musikvereins Degerfelden. Auch die Rebländer, Schwarzblech- und Moschmusik spielten.

Darüber hinaus konnten die Besucher am Sonntag in der alten Schule eine kleine Ausstellung heimischer Künstler besichtigen. Generell lief laut Christian Häßler auch der zweite Festtag gut: „Ich bin überrascht, wie viel los ist bei diesem launischen Wetter. Treue Gäste, Spaß bis in die Morgenstunden“, sagte er. Daran hatte bestimmt auch das traditionelle, kulinarische Anbebot aus Steaks, Grillwürste, Pommes, Raclettekäse und Kuchen seinen Anteil.