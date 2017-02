Rheinfelden Recyclinghof in Herten wird umgebaut und bekommt ein Dach

Der Recyclinghof in Herten soll fit für die Zukunft gemacht werden. Dazu wird der Boden der früheren Mülldeponie ab 1. März an der Oberfläche abgedichtet.

Nach Abschluss der Arbeiten, voraussichtlich im November, sollen die Kunden ihren Müll unter einem Dach und in tiefer gelegte Container entsorgen können. Die Abfallwirtschaft des Landkreises investiert rund zwei Millionen Euro in das Projekt, die teilweise durch erhöhte Entsorgungsgebühren refinanziert werden sollen.

Dass das Gelände an der B 34 zwischen Herten und Wyhlen früher als Mülldeponie genutzt wurde, wirkt bis heute nach. Um zu verhindern, dass die im Boden enthaltenen Reststoffe des Entsorgungsmaterials ausgeschwemmt werden, und um den Umbau des Recyclinghofes zu ermöglichen, muss die Oberfläche abgedichtet werden. Laut Silke Bienroth, der Betriebsleiterin der Abfallwirtschaft im Landkreis Lörrach, hat das Regierungspräsidium (RP) nach jahrelanger Prüfung eine mineralische Abdichtung, etwa mit einer Lehmschicht, vorgeschlagen. Eine Aushebung, wie sie etwa bei Gruben, die mit hochgiftigen Stoffen verseucht sind, nötig ist, sei vom RP als nicht erforderlich eingestuft worden.

Gelände wird abgedichtet

Die Abfallwirtschaft habe sich laut ihrer Leitung allerdings dafür entschieden, eine gründlichere Abdichtungsmethode anzuwenden. Für rund 400.000 Euro – der gesamte Umbau kostet laut Bienroth rund zwei Millionen Euro – soll ab März das Gelände mit mehrere Millimeter starken Kunststoffbahnen überzogen werden, die anschließend miteinander verschweißt werden. Darauf werde eine zehn bis 20 Zentimeter dicke Entwässerungsschicht, voraussichtlich aus Kies, aufgebracht. Wiederum auf diese kommt ein Erdhügel, auf dem sich laut Plan die eigentliche Abladefläche befindet. Dieser Bereich wird mitsamt der Anfahrtswege für Autos und Lastwagen, die die Container für die Recyclingstoffe anliefern und abholen, asphaltiert.

Entsorgung von oben statt unten

Eine verbesserte Verkehrsführung soll dort die Wartezeiten verkürzen. Der Hügel zeichnet für eine von zwei Besonderheiten des wohl im November fertiggestellten Recyclinghofs verantwortlich. Denn so soll es möglich sein, bestimmte Stoffe – darunter Sperrmüll und Grünabfälle – von oben in Container hineinzuwerfen, anstatt diese Treppen hochtragen zu müssen, um sie von dort in die Behälter zu hieven. Außerdem nicht ganz gewöhnlich ist ein Dach, das rund 200.000 Euro beansprucht, und das die Kunden beim Abladen vor Regen schützen soll. Um die Sicherheit von Kunden und auf der B 34 vorbeifahrenden Personen zu erhöhen, wird der Anfahrtsweg zum Gelände umfangreich erweitert. So soll eine asphaltierte Straße auf dem Gelände bis nahe zum Rhein und von dort zurück zum Abladebereich führen. Laut Bienroth ist auf der rund 300 Meter langen Strecke Raum für 45 Autos, auch mit Anhänger. Bislang wären dies etwa sechs Fahrzeugen möglich gewesen. So standen nicht selten zu Stoßzeiten, zumeist samstags, Fahrzeuge bis auf die Bundesstraße. „Ein unhaltbarer Zustand“, sagt Silke Bienroth klar. An den Kosten für den Umbau wird laut der Betriebsleiterin auch der Gebührenzahler beteiligt. Wie sehr die Kosten zum 1. Januar 2018 steigen, könne allerdings noch nicht gesagt werden. Der Anteil des umgebauten Wertstoffhofes an den Erhöhungen sei allerdings geringfügig.

Werderstraße länger geöffnet

Da der Recyclinghof in Herten für die Zeit des Umbaums geschlossen wird, hat die Anlage in der Rheinfelder Werderstraße, die wie in Herten alle Stoffe kostenfrei annimmt, länger geöffnet. Laut Betriebsleiterin Silke Bienroth wird mit der Stadt derzeit ausgelotet, wie es möglich werden kann, dass auch das Gelände in der Werderstraße zeitweise erweitert werden kann. „Das wird aber kurzfristig entschieden, je nachdem wie sich der Bedarf entwickelt“, sagte Bienroth. Der modernisierte Hof könne zukünftig auch von Rheinfeldern genutzt werden. Aufgrund seiner Lage sehen die Verantworlichen aber das Haupteinzugsgebiet in Herten, Grenzach-Wyhlen und Inzlingen. Die Anlage in der Werderstraße soll zunächst auch bleiben. „Vielleicht kommt aber auch mal die Zeit, in der wir diesen Standort konzeptionell überdenken sollten“, so Bienroth. Eine Bestandsgarantie für den Standort in der Werderstraße wollte sie nicht abgeben.

Öffnungszeiten

Der Recyclinghof in der Werderstraße ist vom 1. März bis Anfang November zu folgenden Zeiten geöffnet: montags von 13 bis 17 Uhr; dienstags und mittwochs von 12 bis 17 Uhr; donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr; samstags von 8 bis 15 Uhr.