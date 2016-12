Rheinfelden Rat für Bewerbung

Die Stadt Rheinfelden will das neue Zentralklinikum des Landkreises auf der Hertener Gemarkung ansiedeln. Der Standort bringt Vorteile.

Der Gemeinderat steht komplett und überzeugt hinter der Bewerbung der Stadt, das neue Zentralklinikum des Landkreises auf Hertener Gemarkung anzusiedlen. In der Sitzung zu Weihnachten sprachen sich alle Fraktionen dafür aus, dass die Bewerbung mit diesem Standort im Interesse der Bürger sei, die eine gute Krankenhausversorgung brauchten. Dies betonte Sabine Hartmann-Müller (CDU).

Die Union unterstützt die Bewerbung der Stadt rückhaltlos, denn „das sind wir unserer Bevölkerung schuldig“. Die Fakten sprechen für sich. Diese Einschätzung wird im gesamten Ratsrund geteilt. Als objektive Vorteile genannt werden: die direkte Verkehrsanbindung an B 34, Autobahn (A 861) und Bahn sowie die rasche Bebaubarkeit des Geländes. Die überwiegende Zahl der Grundstücke (80 Prozent) in dem geplanten Gewerbegebiet befindet sich bereits in städtischer Hand. Dazu komme der Vorteil, dass die ebene Fläche leicht erschlossen werden kann und eine Erweiterungsmöglichkeit für das Zentralklinikum über die geforderten 7000 auf 10 000 Quadratmeter bestehe.

Hartmann-Müller sprach außerdem Synergien an, die sie durch den Medizintechnikhersteller Osypka in direkter Nachbarschaft sehe, der als Spezialist für Krankenhaushygiene und in der Kardiologie erfolgreich am Markt operiere. Von einem „optimalen Standort“ war auch deshalb die Rede, weil das Klinikum auch für den Nachbarkreis Waldshut interessant sei, nachdem Bad Säckingen mit seinen Kliniken in Schwierigkeiten stecke.

Für Alfred Winkler (SPD) stellt sich die Bewerbung der Stadt als „logische Folge“ dar, da Rheinfelden seit über 40 Jahren als Krankenhausstandort wirkt. Für die Freien Wähler teilte Karin Reichert-Moser die Unterstützung für die Bewerbung mit, in der Hoffnung, dass es gelingt, mit fast optimalen Bedingungen Wirkung bei den Experten zu erzielen. Auch die Grünen sehen nach Darstellung von Anette Lohmann in Herten einen „sehr günstigen Standort“, der alle Vorgaben erfülle.