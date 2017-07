Rheinfelden Ran an die Kugel: Herten bekommt einen Bouleplatz

In Herten wird es bald einen öffentlichen Bouleplatz beim Haus Rabenfels geben. Die Arbeiten dafür haben bereits begonnen.

Boulespieler aufgepasst: In Herten wird es bald einen öffentlichen Bouleplatz geben. Den Anstoß dazu gab vor einem Jahr CDU-Ortschaftsrat Markus Hiltensberger, selbst leidenschaftlicher Boulespieler, dann wurde es ruhig um das Projekt. Bis Dienstag. Ortsvorsteherin Sabine Hartmann-Müller überraschte in der Sitzung auf Nachfrage mit der Nachricht, dass mit dem Bau des Bouleplatzes am vergangenen Montag bereits begonnen wurde. Angesiedelt ist er in unmittelbarer Nähe vor dem Haus Rabenfels, auf einem Grundstück, das sich im Besitz der Stadt befindet und das nach den Überlegungen im neuen Bebauungsplan „Ortsmitte I“ zu einer Gemeindebedarfsfläche werden soll.

Auf 250 Quadratmetern wurde bereits das Erdreich ausgebaggert, um den Unterbau für den Bouleplatz herzustellen. Wie Hartmann-Müller vor Ort erklärte, soll im Zuge des Baus des Bouleplatzes auch die alte Umgrenzungsmauer saniert werden, so auch die Befestigungsmauer entlang des Hertener „Gässle.“ Den ausgewählten Ort für den neuen Bouleplatz hält sie geradezu für ideal, denn man könnte in unmittelbarer Nähe zu Haus Rabenfels auch das gemeinsame Boulespiel mit dem Kulturgut Wein verbinden.

Gedacht sei daher auch an einen gelegentlichen Weinausschank durch die IG Weinbau Herten, die im Haus Rabenfels ihren Weinkeller betreibt und dort auch die Steinackerweine ausbaut. Der Zugang zum Bouleplatz ist daher auch bereits von Seiten des Hauses Rabenfels geplant. Die Kosten für das Material für die neue öffentliche Spielstätte bezifferte sie mit etwa 4000 Euro, die aus dem Budget der Ortsverwaltung finanziert werden sollen. Die Arbeiten für den neuen Bouleplatz werden derweil von den Technischen Diensten der Stadt ausgeführt.

Wie weiter zu vernehmen war, hat sich nun auch der ehemalige Ortsvorsteher Alfred Winkler in die Debatte um den neuen Bouleplatz eingeschaltet. Auch er ist nach Auskunft Sabine Hartmann-Müllers ein ausgewiesener Boulespieler und versiert im Wissen um die Bauausführung von Plätzen. Er hat sich ganz offenbar dafür stark gemacht, dass der Unterbau für den Bouleplatz auch fachmännisch und akkurat ausgeführt wird. Dazu hat er sein Wissen auch der Verwaltung und den bauausführenden Diensten der Stadt zur Verfügung gestellt. Hartmann-Müller ist daher guter Dinge, dass der Bouleplatz schon bald in Perfektion zum Bespielen einladen kann.