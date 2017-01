Rheinfelden Rainer Wenzelmann spielt seit 40 Jahren ehrenamtlich Orgel

Die Seelsorgeeinheit Rheinfelden ehrt ihren Organisten Rainer Wenzelmann.

Die Seelsorgeeinheit Rheinfelden hat am Sonntag ihren zweiten Geburtstag mit einem großen Festgottesdienst gefeiert. Im Rahmen dieser Messe gab es zum Schluss eine besondere Ehrung: Rainer Wenzelmann, der mit 20 Jahren das erste Mal eine Orgel in der Seelsorgeeinheit spielte, damals in Minseln, ist seit 40 Jahren als Organist tätig. Dafür bekam er nun von Pfarrer Anton Frank und Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Günter Schmidt eine Urkunde überreicht.

Schmidt hielt eine kleine Laudatio auf Wenzelmann. Er bedankte sich für dessen „40-jährigen Dienst in der Musica Sacra“ ganz herzlich. Weiter wies er darauf hin, dass es für Gottesdienstbesucher eine Selbstverständlichkeit ist, „dass in einem Gottesdienst die Orgel erklingt, uns bei Gesängen unterstützt und begleitet, ob an Werk-, Sonn-, oder Feiertagen“. Und an Wenzelmann gerichtet, fuhr Schmidt fort: „Begeisterung und Leidenschaft für die Orgelmusik stellst du unter Beweis, wie heute – aber auch in vielen Gottesdiensten, Festmessen, Konzerten und vieles mehr.“ Er schloss seine Rede mit den Worten: „Lieber Rainer Wenzelmann, wir hoffen, dass die Begeisterung und Leidenschaft als Organist noch lange anhält.“

Schmidt stellt auch heraus, dass es Menschen wie Wenzelmann braucht, die diesen Dienst in der Kirche leisten können. Wenzelmann selbst ging ein Stück weiter, indem er formulierte: „Ich finde es eher wichtig zu erwähnen, dass der Familie, die eine solche Tätigkeit eines Kirchenmusikers unterstützt, ebenso Dank gebührt wie dem Jubilar selbst.“ Wenzelmann begann 1978 die dreijährige die Ausbildung zum nebenamtlichen Kirchenmusiker. Seit 1980 spielt er vor allen in der St. Josefskirche. Bei Bedarf spielt er aber auch in allen anderen Kirchen der Seelsorgeeinheit. Nach der Messe gab es viele Gläubige, die Wenzelmann gratulierten.