Rheinfelden Radsportverein Rheinfelden ehrt seinen Vorsitzenden Alois Stöcklin

Der Weltrekordfahrer Alois Stöcklin wurde für 50-jährige Mitgliedschaft beim Radsportverein Rheinfelden geehrt.

„Die Jungs haben Power in den Beinen“, sagte Sportleiter Thorsten Eichin angesichts der Ergebnisse im vergangenen Jahr. Von den bedeutenden Erfolgen des Radsportvereins Rheinfelden zeugten mehrere deutschlandweite Top-Ten-Ergebnisse, die den zahlreich anwesenden Mitgliedern bei der Hauptversammlung vorgelegt wurden. Wahlen bestätigten Alois Stöcklin als Vorsitzenden.

Der Radsportverein verfügt derzeit über 29 aktive Lizenzfahrer, so viele wie noch nie zuvor. „Dem Verein sind wieder neue Sportler beigetreten“, informierte Eichin und Stöcklin meinte: „Wir sind eine tolle Truppe.“ Das gute Vereinsleben spiegelt sich in den Veranstaltungen des vergangenen Jahres, da gab es die Beteiligung an einer Benefizradtour für die Kinderkrebshilfe, das Radrennen mit Nachtfahren, die Fahrt im Elsass am Grand Ballon und die dreitägige Alpentour Bormio. Das Winter- und Sommertraining sei gut besucht, meinte Eichin und „im RSV ist es bereits seit Jahren allen Radsportlern möglich, an den Trainingseinheiten teilzunehmen, ohne zwingend dem Verein beizutreten“.

Die jüngste Nachwuchsfahrerin ist Lena Moisescu, die in der U-13-Klasse fast immer auf dem Podest gestanden habe. Die erfolgreichen Sportler Tim Meier und Sören Schneider wurden als Sportler des Jahres nominiert. Die Vereinssatzung aus dem Jahr 1973 wurde einstimmig aktualisiert.

Es wurde vorgeschlagen, monatliche Stammtische einzuführen. Stellvertretender Vorsitzender Eberhard Sutter berichtete aus der Vereinsvita der Geehrten. Alois Stöcklin trat am 1. April 1967 als 18-Jähriger dem Verein bei. 1980 belegte er den Langstreckenrekord auf dem Fahrrad mit 9819 gefahrenen Kilometern, insgesamt fuhr er in seinem Leben 500 000 Kilometer auf dem Rad. Alois Stöcklin führt den Verein seit 1988. Am kommenden Freitag, 17. März, wird er im Europastadion mit einen Diavortrag von seiner Weltrekordfahrt erzählen.

