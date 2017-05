Rheinfelden Radfahrer hat für Autostau nur einen schmunzelnden Blick übrig

Callum MacKerracher fährt nicht nur für die Aktion Stadtradeln täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit von Rheinfelden nach Basel.

Viele machen mit bei der Stadtradelaktion. Die Gruppe Grüner Gockel der evangelischen Kirchengemeinde Rheinfelden berichtet für uns in einem Tagebuch über Erfahrungen in der zweiten Woche Stadtradeln, heute aus Sicht von Callum MacKerracher.

Morgens um 6.30, kalt ist es heute, Handschuhe hätte ich anziehen müssen, und eine dickere Jacke hätte es auch gebraucht, aber ich drehe nicht mehr um. Nur nicht trödeln, sonst friere ich. Mit Tempo verlasse ich Nollingen durch die Rad-Unterführung und biege Richtung Basel ab, sehe den weiten Himmel über dem Schweizerjura vor mir und komme langsam in Schwung. Es sind erstaunlich viele Radler, die in dieser frühen Morgenstunde mehr oder weniger energisch unterwegs sind. Manche kenne ich schon seit Jahren, nur haben wir nie ein Wort gewechselt. Jetzt der erste – und zum Glück einzige – Berg der Strecke, die Autobahnbrücke hoch und ein leichtes Schmunzeln beim Blick hinunter auf den immer länger werdenden Stau. Ich stecke nicht in ihm fest, hier auf dem Radweg habe ich freie Fahrt.

Jetzt am Flugplatz vorbei, das Grün der Felder und des Waldes blenden fast. Eine kurze Begegnung auf der Straße mit ein paar Autos in Herten und dann geht's wieder auf dem Radweg weiter. Am Markhof vorbei, man hört die Autos fast nicht mehr vor lauter Vogelgezwitscher, das aus dem Wald schallt. Jetzt an den bunten Gärten in Grenzach-Wyhlen vorbei, bald ist Basel in Sicht. Das Rheinufer entlang, ein kurzer Blick hoch zum Basler Münster, aber Vorsicht, hier fahren jede Menge andere Radler, pass bloß auf die vorbei zischenden E-Bikes auf.

Auf dem Firmengelände angekommen steige ich ab, spüre die 20 Kilometer in den noch kalten und leicht müden Knochen, mein Kopf ist aber für den bevorstehenden Arbeitstag frei und ich darf die geradelten Kilometer meinem Stadtradeln-Team Grüner Gockel gutschreiben. Wobei ich mich frage, ob da nicht ein bisschen Schummelei dabei ist, nicht bei den Kilometern natürlich aber bei der Motivation dafür: Ich bin schon seit vielen Jahren ein Alltagsradler und radle sowieso zur Arbeit und sonst wohin, so oft es geht. Ich habe also nicht extra wegen der Stadtradeln-Initiative das Vier- gegen das Zweiradgefährt getauscht.

Na ja, wahrscheinlich ist das nicht so wichtig, Hauptsache das Radfahren bekommt ein bisschen Werbung, wofür die Initiative eine tolle Möglichkeit bietet. Bei mir hat sich das alltägliche Radfahren über die Jahre immer mehr in mein Leben eingeschlichen. War die Motivation dazu anfangs eher aus Fitness- oder praktischen Gründen, hat sie sich immer mehr zugunsten des ökologischen Aspektes hin verschoben. Somit ist ein Öko-Lebensstil gewissermaßen zu meiner Lebensphilosophie geworden, mit der ich versuche, die Konsequenzen meines Lebensstils für den Planeten so gering wie möglich zu halten. Und so, ohne in eine wilde Öko-Kriegerei zu verfallen oder ausschließlich in knallgelben Regenklamotten herumzulaufen, versuche ich, dieses Prinzip zu leben, so gut es geht.

Spielraum nach oben, ist ohnehin jede Menge vorhanden. Ich bin mir auch darüber im Klaren, dass sich durch mein eigenes Tun weder an der Gesamtsituation etwas ändert noch mir irgendwelche persönliche Vorteile entstehen, dennoch scheint es mir richtig zu sein. Es ist später Nachmittag, ich steige wieder aufs Rad und spüre eine leichte Brise im Rücken als ich das Rheinufer entlang, diesmal Flussaufwärts, zurück in Richtung Rheinfelden radle. Die ersten Grillpartys am Rheinufer sind schon am Anfeuern, die Rhein-Cafés sind voll und ich bleibe kurz auf einer Bank sitzen und genieße den Blick auf das vorbeifließende Wasser, bevor ich auf den Sattel steige und kräftig in die Pedale trete.