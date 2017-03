Rheinfelden Radfahrer bekommen keine Ampel an der B 34 in Riedmatt

Radfahrer bekommen keine Ampel an der B 34 in Riedmatt

Der Landtag kippt die vom Rheinfeldener Gemeinderat favorisierte Radampel für die Überquerung der B 34 bei Riedmatt. Die Stadt muss nun eine neue Lösung finden.

Wenn Radfahrer Probleme haben, am Ortsrand von Riedmatt die B 34 zu überqueren, dann noch auf längere Sicht. Eine Bedarfsampel, wie sie zuletzt im Gemeinderat zur Entschärfung der Verkehrsgefahren favorisiert wurde, wird an dieser Stelle jedenfalls nicht als Lösung kommen. Das hat jetzt der Landtag von Baden-Württemberg deutlich gemacht, dem zu diesem Thema eine Petition vorlag.

In der gerade veröffentlichten Drucksache heißt es, dass der Bau einer Ampel nicht weiter verfolgt werde. Mit ausschlaggebend ist, dass dort für Polizei und Straßenverkehrsbehörde kein Unfallschwerpunkt mehr besteht. Für die Stadt, die sich seit Jahren mit verschiedenen Baumaßnahmen und Beschilderungen um sichere Verhältnisse für Radfahrer bemüht, heißt dies zurück auf Los. Das ist bitter, denn bereits 2016 gab es einen Fehlschlag wegzustecken: der Bau einer Unterführung. Das Projekt wurde als gescheitert ad acta gelegt, weil sich keine Einigung mit den Grundstücksbesitzern zum Landerwerb abzeichnete. Das Regierungspräsidium hatte zur Realisierung 800 000 Euro in Aussicht gestellt.

Die Jahre zuvor vom Land voll mit 1,5 Millionen Euro finanzierte Überführung an dieser Stelle, hat der Gemeinderat nach langer Diskussion grundsätzlich verworfen und als nicht geeignet betrachtet. Um nicht mit leeren Händen nach den fortlaufenden Planungsanstrengungen und Zeit- und Geldeinsatz dazustehen, hat sich der Gemeinderat zuletzt dafür ausgesprochen, eine Ampel an der B 34 zu errichten, die nur auf Knopfdruck arbeitet.

„Eine Ampel wäre möglich gewesen“, meint Oberbürgermeister Klaus Eberhardt angesichts des erneuten Planungsdilemmas. Allerdings haben Polizei und Straßenverkehrsbehörde massive Bedenken gegen diese Lösung im Außenbereich angemeldet, weil Missbrauch befürchtet wurde und die Stelle mittlerweile nicht mehr als Unfallschwerpunkt negativ auffällt. Somit fehlt auch Eberhardt unter diesen Umständen die „Sinnhaftigkeit“ für die Ampellösung, zumal im außerörtlichen Bereich nach den Vorgaben erneut Grunderwerb notwendig geworden wäre.

Eberhardt kündigt an, dass die Stadt „umschwenken“ werde. Das bedeutet im ersten Schritt, mit dem Regierungspräsidium zu erörtern, welche Möglichkeiten sich zwischen Ryburg und Beuggen entlang des Rheins für einen Radweg mit Unterstützung des Landes bieten. Ob diese Variante zum Erfolg führt, wird auch von den Kosten und ihrer Finanzierung abhängen. Die Stadt setzt zunächst auf Fördermittel. Ob die zu erwarten sind, muss allerdings geprüft werden. Für Eberhardt steht die durchgehende Radwegverbindung am Rhein als Thema aber „auf der Agenda“, denn am Fluss entlang führen bereits große Radwanderrouten. „Da sehe ich eine Perspektive“, erklärt der OB.

Einen Schnellschuss zur Verbesserung des Radwegenetzes allerdings wird es nicht geben, der politische Wunsch der SPD beim Rheinuferweg Extended voranzukommen, wird nun mit Blick auf die wachsende Zahl der Fahrradtouristen aufgenommen – ergebnisoffen. Die Querungsfrage bei Riedmatt allerdings lässt sich damit nicht lösen.

Rolf Zirlewagen aus Schwörstadt, der seit Jahren kritisch das Verkehrsgeschehen am Hochrhein verfolgt und im Petitionsausschuss immer mal wieder als Bürger erfolgreich Richtlinien auf den Prüfstand stellt, hat sich auch in Sachen Ampel beim Land ins Zeug gelegt. Seiner Meinung nach würde die geplante Installation nicht den Vorgaben entsprechen, da bei hochbelasteten Straßen auch eine Querungsstelle notwendig würde. Zirlewagen vertritt die Überzeugung, dass nur ein Radweg am Rheinufer entlang ohne Kreuzung der B 34 eine tragfähige Lösung darstelle. Er verweist darauf, dass das Land Machbarkeitsstudien zur Radschnellverbindungen fördert und hofft, dass diese Lösung im Rathaus jetzt angegangen wird. Zirlewagen betont, dass es ihm darum gehe, „etwas zu ermöglichen“ und nicht zu verhindern.

Als Kenner der Radfahrstrecke auf der er im Jahr gut 200 Mal unterwegs sei, liege ihm daran, insgesamt eine gute Lösung zu erreichen. Da nun bei Riedmatt keine Unfallhäufungsstelle mehr bestehe, verspricht sich Zirlewagen für den neuen Anlauf am Rhein Realisierungschancen.