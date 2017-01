Rheinfelden Querfeldrhein bringt Tabuthema auf die Theaterbühne

Was wäre, wenn die Menschen wüssten, wie lange sie leben werden? Diese Vision einer Gesellschaft, in der alle Frauen und Männer ihre Lebensdauer kennen, entwirft der Dramatiker und Literaturnobelpreisträger Elias Canetti in seinem Theaterstück „Die Befristeten“.

Die VHS-Theatergruppe „Querfeldrhein“ bringt dieses moderne Schauspiel im Pfarreizentrum St. Josef in Rheinfelden auf die Bühne. Premiere ist am 20. Januar.

„Ich wollte keine Schenkelklopfer-Komödie machen, sondern ein ernsthaftes Stück über ein interessantes Thema“, erklärt Regisseur Thomas Schmidt. Elf Schauspielerinnen und Schauspieler, neben bewährten Mitgliedern des Ensembles auch zwei neue Darsteller, sind in 22 Rollen zu erleben. Ein bisschen habe das Stück schon mit Science Fiction zu tun, aber es werfe auch philosophische Fragen auf, erzählt Schmidt bei einer Probe.

Autor Canetti lässt in seinem Stück, das in den 1950er Jahren entstanden ist, Zeit und Ort der Handlung offen. Es spielt in einer fiktiven Zukunftswelt, in der jeder weiß, wann er sterben wird. Die Menschen tragen ihre Namen nach der Anzahl ihrer Lebensjahre. Alle haben eine geheimnisvolle Kapsel um den Hals, in der Geburts- und Todesdatum notiert sind. Niemand darf verraten, wie alt er ist und wie lange er noch zu leben hat. Jeder kommt mit einem bestimmten Lebenskapital zur Welt und kann es nach Belieben einteilen. Als Ordnungshüter wacht der Kapselan über das strenge Gesetz und das Ritual. Doch es gibt einen Mann namens Fünfzig, der das System unterläuft, nachforscht und eine Rebellion in Gang setzt.

Die ungewöhnliche Art, wie Canetti in seinem kühnen Gedanken-Spiel mit dem Tabuthema Tod umgeht, habe Thomas Schmidt beeindruckt. Die Menschen, die um ihre letzte Stunde wissen, verändern ihr Verhalten und gestalten ihr Leben anders. Sie planen Projekte anders, sie gehen ihre Beziehungen und Ehen anders an, Frauen suchen bei der Partnerwahl gezielt „Kurz-Männer“ oder „Lang-Männer“. Die Personen durchleben verschiedene Emotionen. Die eine ist verzweifelt und fürchtet, mit ihrer Arbeit nicht fertig zu werden, ihre Kollegin mahnt sie, das Geheimnis ihres Alters nicht zu verraten. „Man fragt sich selber, wie es wäre, wenn man seine Lebensdauer kennen würde und ob dies mehr Lebensqualität bedeuten würde“, so Schmidt.

Das Stück bietet viel Nachdenkenswertes. „Aber es hat bei allem Ernst auch vergnügliche Momente, bei denen man lachen kann“, verrät Schmidt. Er inszeniert den Canetti texttreu, hat nur das Ende etwas abgewandelt. In der Aufführung von „Querfeldrhein“ endet es optimistisch. So ungewöhnlich wie das Stück ist auch das Bühnenbild. 30 Kartons dienen als mobile Bühnenelemente und einzige Ausstattung. „Ich liebe solche Bühnenbilder, die nicht vom Schauspielen ablenken“, sagt Schmidt, der zum sechsten Mal Regie bei Querfeldrhein führt. Da Raum, Zeit und Ort des Geschehens offen gelassen sind, hat man sich für zeitlose, dunkel-neutrale Kostüme entschieden.

Darsteller lieben Abwechslung

Die Hauptfigur, den Mann namens Fünfzig, der gegen das System rebelliert, spielt Matthias Lentz. Eine weitere, tragende Rolle hat Rüdiger Fleck als dessen Freund. Den Kapselan, der das Gesetz und die Ordnung kontrolliert, verkörpert Hans Krusche. In weiteren Rollen agieren Sabine Tomczak, Marianne Grundler, Ingeborg Königsfeld, Anja Braekow, Susanne Ammann und Sylvia Braun.

Erstmals im Querfeldrhein-Ensemble dabei sind Maria Kannen-Schmidt und Peter Bretscher. „Wir Schauspieler können uns in diesem Stück wunderbar entfalten“, sagt Sabine Tomczak, eine erfahrene Darstellerin. „Das Thema ist sehr spannend“, bekräftigt auch Rüdiger Fleck. Es gefalle der Theatergruppe, dass sie, immer abwechselnd, mal eine vergnügliche Komödie unter Wolfgang Dreiser, mal ein ernstes Stück, wie dieses unter Regie von Thomas Schmidt, aufführen.

