Rheinfelden Pullover finden neue Besitzerinnen bei der Kleidertauschbörse des Ruderclubs

Der Ruderclub Rheinfelden veranstaltet zum wiederholten Mal seine Kleidertauschbörse für Frauen. Der Erlös fließt wieder in die Jugendarbeit des Vereins.

Wer kennt es nicht? Die weihnachtlichen Speckröllchen halten sich bis zum Frühjahr und schon passt das hübsche Kleid nicht mehr. Um zu verhindern, dass dieses Kleidungsstück nun ein tristes Dasein im dunklen Kleiderschrank fristet, hat der Ruderclub Rheinfelden unter der Regie der stellvertretenden Vorsitzenden und Trainerin Gunda Fink eine Tauschbörse angeboten.

Die Tauschbörse ist nur für Frauenbekleidung gedacht. Es wird Eintritt zum Bootshaus erhoben, dort stehen Tische bereit, auf denen alle Schätze ausgebreitet werden können. In der Damenumkleide des Bootshauses kann probiert werden, etwa, ob das tolle blaue Kleid in Größe „S“ auch passt. „Da soll ich reinpassen?“, fragt Lisa skeptisch. Ein Blick in den Spiegel überzeugt: Es sieht fantastisch aus! Bequem ist es auch noch, also ein gelungenes Schnäppchen. Als der Termin zur Tauschbörse festgelegt wurde, war nicht bekannt, dass die Baustelle noch vor der Türe sein würde. Da es mit den Terminen eng wurde – Anrudern und Tanztee stehen jetzt im Jahresprogramm – wurde der Termin beibehalten. So war der Andrang nicht so groß wie in früheren Jahren. Doch die Tauschbörse ist auch ein geselliges Beieinander für Frauen, die mit Kuchen, Salaten und Getränken verpflegt werden.

Den Erlös aus Eintritt und Verpflegung verwendet der Verein für die Jugendarbeit. Kleider, die nach diesem Abend keine neue Besitzerin gefunden haben, werden in die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber gebracht. So bleiben gute Oberbekleidung und Schuhe weiter in Gebrauch. Die Tauschbörse wird im November wiederholt.