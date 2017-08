Rheinfelden Programm der Brückensensationen läuft wie am Schnürchen

Die elfte Brückensensationen haben Tausende begeistert. Die Straßenkünstler und Akrobaten bringen kleine und große Besucher zum Staunen.

Die elften Brückensensationen brachten mächtig in Bewegung, in der Luft und am Boden. Mehrere tausend Besucher unterhielt das Straßentheaterfestival rund um die alte Rheinbrücke von Freitag bis Sonntag mit einer gut abgestimmten Mischung aus choreografischer Artistik an Seil und Trapez und komödiantischen akrobatischen Auftritten zum Staunen. Die Besucher erlebten bei 76 Inszenierungen an wechselnden Schauplätzen professionelle internationale Darbietungen mit Spannung und Witz.

Das Wetter in blau-weiß lieferte für diese Freiluftveranstaltung am und über dem Rhein die perfekte Kulisse, die kam auch für Organisator Claudius Beck wie bestellt. Nach der fast vom Sturm am Freitagabend vereitelten Eröffnung mit der Akrobatik-Gruppe „Eventi Verticali“ aus Sardinien, die eine Beamer-gesteuerte Aufführung für die Fans boten, war der heitere Himmel an Samstag und Sonntag bei allen Beteiligten sehr willkommen. Die Eröffnung auf Schweizer Seite, die vor dem badischen Auftakt geplant wart, fiel tatsächlich buchstäblich ins Wasser.

Vom Haus Salmegg über den Platz am Zoll, den Stadtpark über die Brücke und auf dem Inseli sowie an der Schifflände dockte eine Nummer an die andere an. Familien mit Kindern erlebten außerdem fantasievolle Mitmachangebote, sodass Zuschauen und Mittun Hand in Hand gingen. Das bunt gemischte Publikum fand in allen Altersklassen seinen Spaß in den kurzweiligen Aktionen. Der Circus Unartig gab sich in der Luft poetisch, die Gruppe Omnivolant machte einen bezaubernden Ausflug in die Schwerelosigkeit mit dem Rhein unter sich, das Duo Las Polis gefiel mit umwerfender Komik und Herr Stahnke brachte ein slapstick-begeistertes Publikum mit Teppich und Reckstange zum begeisterten Lachen.

Am Sonntag ging das Festival mit noch mehr Besuchern und Fans in die Abschlussrunde. „Man sieht das Pflaster nicht mehr“, staunte Kulturamtsleiter Beck über den Riesenerfolg und ein Programm, das wie am Schnürchen lief.