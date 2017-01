Rheinfelden Prognose: 2025 werden etwa 35.000 Menschen in Rheinfelden wohnen

Die Lage macht die Große Kreisstadt als Zuzugsgebiet attraktiv. Dabei zeigt sich, dass sich die Wohnungsnot verschärft.

Der Druck wächst und Handlungsbedarf ist auf breiter Ebene deshalb angesagt. Die statistischen Prognosen lassen erwarten, dass die Einwohnerzahl weiter steigt, um bis zu ein Prozent pro Jahr. 2025 sollen etwa 35.000 Menschen hier leben. Vor diesem Hintergrund ist ein planerischer Entwicklungsschub im Wohnungsbau angesagt.

Im Kernstadtbereich und allen Ortsteilen gehen neue Gebiete in Planung. Erste Schritte werden zur Baulanderschließung östlich Cranachstraße unternommen, eine Fläche für die Zukunft mit rund 14 Hektar. Nicht nur das Bauamt und der Gemeinderat sind gefordert, damit es Fortschritte beim Wohnungsbau gibt. Einen wichtigen Part übernimmt auch in diesem Jahr wieder die Wohnbau GmbH. Das zweite Punkthaus in der Goethestraße über acht Geschosse finden im April über 30 Mietparteien ein Zuhause. Parallel dazu läuft die Planung für Hochhäuser im gleichen Stil in der Römerstraße. Ein erstes Gebäude soll rasch realisiert werden, erklärt Geschäftsführer Dieter Burger. Nachdem der Bebauungsplan sich im Verfahren als unproblematisch erweist, plant er, den Bauantrag für die ersten 35 Wohnungen „vor der Sommerpause“ zu stellen.

Gebaut wird in der Römerstraße aber nicht nur nach oben. Da durch die Nachverdichtung am nördlichen Stadtrand 88 oberirdische Parkplätze wegfallen, wird Ersatz für sie benötigt und für die künftigen neuen Bewohner. Dies wird mit einer neuen Tiefgarage und einem oberirdischen Parkdeck geschehen. Die Hochgarage wird in der Mitte zwischen den ersten beiden Achtgeschossern entstehen. Bauamtschef Wolfgang Lauer zeigt sich zuversichtlich, dass in der Römerstraße bald Bagger zu sehen sind, da es „keinen Gegenwind“ bei diesem Großprojekt gibt.

Bauprojekt am Stadtrand

Im Rathaus wird mit ersten Schritten zur Vorplanung derweil eine zweite große Herausforderung angegangen. Die Wohnbauerweiterungsfläche östlich Cranachstraße am Ortsrand von Nollingen, die der Flächennutzungsplan für die stadtorientierte Wohnbebauung vorsieht, kommt nun doch in Sichtweite. Im städtischen Haushalt sind Gelder für eine Machbarkeitsstudie reserviert. Dabei wird die Infrastruktur überprüft und die Frage nach Kanaldimensionen bei weiterem Bevölkerungszuwachs geklärt. Dieser erste Schritt soll bis zur Sommerpause erfolgen. Im zweiten Halbjahr ist geplant, „das Gesamtkonzept in Auftrag zu geben“.

Noch gibt es keine Vorgaben, in welcher Weise Wohnungsbau in diesem insgesamt 14 Hektar großen unbebauten Gelände am Stadtrand in den nächsten Jahren entstehen soll. In jedem Fall wird in Abschnitten agiert und ein Umlegungsverfahren für die Grundbesitzer erforderlich. ein Bebauungsplan kann somit kaum auf die Schnelle erfolgen.

Wohnen in den Ortsteilen

Nicht nur im Stadtgebiet tut sich einiges, der Gemeinderat hat mit seinen Entscheidungen in den vergangenen Monaten dafür gesorgt, dass auch die Ortsteile entsprechend ihrer Größe weitere Entwicklungsmöglichkeiten erhalten. Auf das Neubaugebiet Kapfweg, das bereits in Arbeit ist mit einem Bebauungsplan, folgt die Besiedlung von „Auf der Schanz II“. Dort wird es nicht Geschosswohnungsbau, sondern freistehende Häuser geben. Die Projektumsetzung soll ein städtebaulicher Vertrag mit der Kommunalentwicklungsgesellschaft regeln, die dann für das Gebiet und seine Erschließung als Träger auftritt. Diese Lösung entlastet die Stadt von den Kosten des Bebauungsplans und den Erschließungsvorleistungen. Die Planungshoheit und damit Gesamtverantwortung trägt wie bei allen Bauvorhaben aber die Stadt.

Weiter wachsen wird auch Herten. Der Bebauungsplan „Kürzeweg“ entwickelt sich bereits, so dass bald Erdbewegungen zu erwarten sind. Da Herten mit seiner guten Verkehrsanbindung an Bahn und Straße aber besonders starke Nachfrage nach Wohnen erfährt, wird vermutlich bald mit einem weiteren kleinen Gebiet nachgelegt. Der Flächennutzungsplan sieht für die weitere Entwicklung östlich des Friedhofs noch Wohnen vor.

Weitere kleine Baugebiete sind für Degerfelden in Arbeit und in Minseln mit dem auf der Basis eines Masterplan entwickelten Bereichs „Sägewerk“ eine größere Wohnbaufläche in guter Lage. Und auch im kleinsten Stadtteil Nordschwaben wird es Zuwachs um eine Handvoll Bauplätze geben im Bebauungsplan „Leberholz II“. Neuer Anlauf für Grendelmatt Nachdem die Rahmenplanung nach der Seveso-III-Richtlinie steht, erwartet der Bauamtsleiter nach langem Stillstand auch Bewegung für das Gebiet Grendelmatt III. Es soll möglich machen, dass sowohl Gewerbe wie wohnen entstehen kann in unterschiedlichen Zonen vom Gewerbe-, über Misch- bis zum allgemeinen Wohngebiet. Sobald die anhängige Normenkontrollklage aus der Vergangenheit beigelegt ist, könnte eine Weichenstellung für eine Bauleitplanung erfolgen, heißt es aus dem Rathaus.

Steil nach oben geht es bereits seit Mitte 2016 am Adelberg. Dort entstehen im Ersten Abschnitt 62 Wohnungen im Wert von 25 Millionen Euro. Investor und Bauherr ist Bpd.