Rheinfelden Problem bei Senioren: Wenn das Glas Wein zur Sucht wird

Psychologe Hanns Gerhard Koelbing informiert im Rahmen des Projekts „Präsenz“ über ernstzunehmendes Problem bei Senioren.

Sucht im Alter ist ein Thema mit steigender Tendenz. Das erfuhren die Gäste, darunter etliche Vertreter von ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen, Beratungsstellen oder Selbsthilfegruppen, bei einem interessanten Vortrag im Bürgertreff Gambrinus zu diesem komplexen Thema. Im Rahmen des Modellprojekts „Familienbewusste Kommune Plus – Präsenz“ (Prävention für Senioren zuhause) ging Diplom-Psychologe Hanns Gerhard Koelbing, seit Kurzem Leiter der Suchtkrankenhilfe „Blaues Kreuz“ in Lörrach, ausführlich auf die Problematik bei älteren Menschen ein.

Für seine Institution sei es ein „Sonderauftrag, dieses Thema im Blick zu behalten und unterstützend zu wirken“. Er beantwortete Fragen wie „Was sind Suchtgefahren speziell für Senioren?“. Dazu nannte er Alkohol, Schmerz- und Schlafmittel als die häufigsten Substanzen, die zu einer Abhängigkeit führen können.

Was ist Sucht? Ein Experten- Schema weist sechs Hauptkriterien auf: Starker Wunsch oder Zwang nach dem Konsum, verminderte Kontrollfähigkeit des Konsums, körperliches Entzugssyndrom bei Reduktion/Beendigung, Toleranzentwicklung, Vernachlässigung anderer Lebensinhalte, Fortsetzung trotz schädlicher Folgen. „Wenn drei dieser Kriterien erfüllt sind, ist es eine Sucht“, sagte Koelbing.

Die Risikofaktoren

Als typische Risikofaktoren, die in der Situation älterer Menschen auftreten, nannte er Sinnkrisen, Einsamkeit, Langeweile, kritische Lebensereignisse (Tod des Partners, Umzug), instabile Familienverhältnisse. Wenn ein älterer Mensch zu Alkohol greift, „um sein Leben noch lebenswert zu empfinden, müsse ihm klar gemacht werden „dass es noch andere Dinge gibt, für die es sich lohnt zu leben“. Für Koelbing „der Kernpunkt der Suchtarbeit, aber man stößt mitunter an Grenzen“.

Eine Teilnehmerin aus einer ambulanten Pflegeeinrichtung berichtet aus ihrem Alltag, wo der Pfleger oft die einzige Bezugsperson am Tage sei. Man würde durchaus das Suchtproblem erkennen, aber es „ist sehr schwierig, die Leute aus der Situation rauszuholen, weil derjenige nicht einsichtig ist“. Hilfreich könnte sein, einen Besuchsdienst zu organisieren oder den Betroffenen „irgendwie in eine Aktivität zu locken, um die Lebensqualität zu verbessern“, schlug Koelbing vor. Er sprach sogar von einem „Betreuten Trinken“, dann könne man es bewusst in Bahnen lenken. Ein anderer Teilnehmer wollte wissen, was es mit der Ansicht auf sich hat, dass ein alkoholkranker Mensch erst abwarten soll, „bis er in der Gosse landet“. Diese These, so Koelbing, würde heute nicht mehr dem Stand der Wissenschaft entsprechen. Die Devise lautet „Hilfe annehmen und Prävention so früh wie möglich beginnen“.

Ausführlich ging der Referent auf das Zusammenwirken mehrerer Problemstellungen ein und stellte Projekte der Zusammenarbeit von Alten- und Suchthilfe vor, die das Ziel haben: Verbesserung der Versorgung älterer Menschen mit Substanzkonsumstörungen innerhalb und durch ambulante sowie teil-/vollstationäre Altenpflege. Ein Leitfaden, der auf alle Problembereiche passen würde, wie etwa Depressionen oder körperliche Einschränkungen, nennt sich „WATCH“ – Wahrnehmen, Ansprechen, Thematisieren, Coachen, Handeln.

