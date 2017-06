Rheinfelden Priesterjubiläum in Herten: Viele gratulieren Pfarrer Albin Blümmel

Pfarrer Albin Blümmel ist seit 50 Jahren Priester. Am Sonntag war er nicht nur beim Pfingstgottesdienst zugegen, sondern konnte sich auch über unzählige Gratulationen zum Priesterjubiläum freuen.

Am Sonntag fiel die Eucharistie zum Pfingstsonntag mit dem 50. Jubiläumsjahr der Weihe von Albin Blümmel zum Pfarrer zusammen. In der Sankt Josefskirche in Herten war kein Platz mehr zu finden, und im Anschluss an den Gottesdienst feierte die Gemeinde Blümmels Berufsjubiläum im Hof der Karl-Rolfus-Schule.

„Wir sind zusammengekommen, um Gott und Jesus zu preisen“, eröffnete Pfarrer Albin Blümmel die Messe. „Es liegt an uns, ihm die Tür zu öffnen. Er gibt uns nicht auf.“ Als Zelebrant nahm Albin Blümmel an der Eucharistiefeier am Pfingstsonntag zusammen mit Pfarrer Daniel Belong und Dekan Gerd Möller aktiv teil. Die Predigt sprach der Dominikanerpater Franziskus Knoll.

Der 76-jährige Pfarrer Albin Blümmel wirkt bereits seit 44 Jahren in Herten und Degerfelden. Im Altarraum stand der Projektchor aus katholischem und evangelischem Kirchenchor Herten, Jonachor Herten und weiteren Gastsängern. Klangstark erscholl das ‚kyrie eleison‘ in der Kirche.

Im Anschluss an den zweistündigen Gottesdienst versammelten sich die Hertener und Degerfelder auf dem Hof der Karl-Rolfus-Schule, wo der Musikverein Herten aufspielte. Blümmel konnte sich vor Gratulanten kaum retten und musste unzählige Hände schütteln, aber für jeden nahm er sich Zeit. Im Anschluss an den Apéro lud Pfarrer Blümmel noch verschiedene Gäste in die Kantine des Sankt Josefshauses zum Mittagessen ein.