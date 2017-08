Rheinfelden Praxistest im Wald: Gratis-Fitness auf dem Trimm-Dich-Pfad in Nollingen

Unsere Praktikantin Joy Jakob macht den Praxistest auf dem Trimm-Dich-Pfad.

Der Turnverein Rheinfelden hat 1972 den Versuch gestartet, die Rheinfelder mit einem Trimm-Dich-Pfad in Nollingen aus ihren Wohnzimmern zu locken. Und trotz Fitnessstudios, Yoga-Kursen und Sport-Apps wird das kostenlose Angebot immer noch gerne genutzt. Unsere Praktikantin Joy Jakob hat sich den Pfad mit Dieter Wild, Vorsitzender des Stadtsportausschusses, und Thomas Rist, Chef der Leichtathletikabteilung, einmal angesehen – und ausprobiert.

Wo liegt der Pfad? Gebaut wurde er 1972 vom TV Rheinfelden im Nollinger Wald – genau zu dieser Zeit kam in Deutschland die Trimm-Dich-Bewegung auf und viele solcher Pfade entstanden. Folgt man der Wannengasse bergauf, kommt man zum dortigen Parkplatz und der Grillstelle. Ein echter Hinweis auf den Sportpfad fehlt, eine Tafel zeigt eine Übersichtskarte, die allerdings ziemlich übersichtlich ist.

„Der Ort ist ideal, wegen des Parkplatzes. Dazu ist es schattig und ruhig im Wald“, sagt Thomas Rist. Der Pfad ist 2,2 Kilometer lang und hat 19 Stationen. „Durch die feste Länge weiß man immer, wie viel man gelaufen ist“, meint Wild. Gepflegt und instand gehalten wird er aktuell vom Stadtsportausschuss, früher lag die Verantwortung beim TV, dann beim THW.

Der Pfad ist sehr beliebt, wie Wild aus eigener Erfahrung weiß. Einmal verbrachte er nämlich sechs Stunden auf dem Areal, weil das Kupferdach des Grillpilzes gestohlen worden war. „Als ich für Reparaturarbeiten hier oben war, konnte ich sehen, wie viele Menschen hierher kommen.“ Zu den Nutzern gehören auch unterschiedliche Sportvereine wie der Ruderclub.

Welche Stationen gibt es? Die ersten Stationen dienen dem Aufwärmen; diese werden laut Wild aber kaum genutzt. „Die Leute nutzen das Wegstück, um sich warm zu laufen“, erzählt er. Immer wieder bietet der Weg Joggern die Möglichkeit, abzubiegen und ihre Laufrunde auszuweiten.

Während die Geräte früher nur aus Holz bestanden, wurden die meisten zur Jahrtausendwende durch neue aus Stahl ersetzt. Geräte, bei denen Größe eine Rolle spielt, weisen unterschiedliche Höhen auf. Problematisch wird es nur, wenn die Stahlgeräte in der prallen Sonne stehen, wie zum Beispiel die Eisenstange bei Station neun. „Durch Orkan Lothar sind viele Bäume gefallen. Dadurch ist der Weg nicht mehr so schattig wir früher“, sagt Wild.

An Station zehn hängt man sich an Ringe, die mit Metallketten befestigt sind und muss die Hüften kreisen lassen. Einmal kam die Anfrage, ob man statt der Ketten auch Hanfseile nehmen könnte. „Das ist nicht möglich, weil die Seile der Witterung ausgesetzt wären und sie nicht jedes Gewicht aushalten“, erläutert Wild.

Dass der Zahn der Zeit an Holz, Nägeln und Co nagt, sieht man eigentlich nur bei einem Stamm (Station 17), an dem man Liegestützen machen kann. Der ist wirklich morsch und muss ersetzt werden. Alle anderen Stationen wurden vom Ausschuss nach und nach erneuert und sind gut in Schuss. Der Weg zu Station 13 entpuppt sich als kleines Abenteuer. Um dorthin zu gelangen, muss man eine kleine Stahlbrücke überqueren. „Die müssen wir entfernen, weil sie nicht mehr sicher genug ist. Da sie manchmal auch von Reitern mit ihren Pferden passiert wird, hat sie einiges an Schaden genommen“, erläutert Wild. Die Stufen zur Brücke sind bei Nässe ziemlich rutschig.

Bei Station 13 liegen Holzpflöcke, mit denen Rumpfübungen möglich sind – wenn die Pflöcke denn da sind. „Sie werden häufig für Lagerfeuer zweckentfremdet“, sagt Wild lachend. Während diese nicht viel kosten, war der Schaden an der letzten Station (19) beträchtlicher. Wohl nach einem Saufgelage haben sich Feierwütige gemeinsam an das Gerät gehängt, an dem man sich eigentlich entlang hangeln soll. Diesem Gewicht haben die Stäbe nicht Stand gehalten und hingen in der Mitte durch. Allein die Materialkosten betrugen 800 Euro, so Wild. Die Evonik hat das Gerät dann umsonst gerichtet.

Wie lautet das Fazit? „Es ist schön, dass der Pfad auch nach 45 Jahren noch da ist und so viel genutzt wird“, findet Thomas Wild. Seiner Meinung nach ist es nicht nötig, den Pfad zu erneuern. Es wäre auch schlichtweg nicht möglich, da dem Stadtsportausschuss dafür das Geld fehlt.

„Aus sportlicher Sicht ist der Pfad eine gute Möglichkeit, fit zu bleiben“, meint Rist. Die Übungen sind technisch einfach gehalten und auf den Schildern gut erklärt. Tatsächlich bietet der Pfad eine gute Möglichkeit, raus zu kommen und sich zu bewegen. Bis auf weniges ist er gut instand gehalten und abwechslungsreich.