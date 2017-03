Rheinfelden Präventionsaktion im Georg-Büchner-Gymnasium Rheinfelden kommt bei Schülern an

Präventionsaktion im Georg-Büchner-Gymnasium Rheinfelden kommt bei Schülern an

An zahlreichen Ständen informierten das Jugendreferat, die Villa Schöpflin, die psychologische Beratungsstelle und viele andere zu Gewalt und sexualisierter Gewalt. Die Veranstaltung wurde von Schülern gut besucht, nur die Resonanz bei Lehrern und Eltern war eher mäßig.

Rheinfelden – Mit dem Markt der Prävention im Georg-Büchner-Gymnasium sollten insbesondere Eltern und Lehrer angesprochen werden. Abgesehen von einige Lehrern des GBG, glänzten diese aber durch Abwesenheit. Die Gymnasiasten nahmen das Angebot interessiert auf.

Eng aneinander gerückt standen die Infotische der verschiedenen Einrichtungen und Vereine aus dem ganzen Landkreis im Lichthof des Georg-Büchner-Gymnasiums, um über ihre Angebote zu informieren. Das Jugendreferat bewarb seine Angebote, die Villa Schöpflin hatte Flyer und Hefte ausgelegt, die psychologische Beratungsstelle war gekommen, die Schulsozialarbeit der Caritas und auch die Frauenberatungsstelle.

An fast zwanzig Tischen gab es Informationen rund um die Themen der Dritten Präventionsdekade und darüber hinaus. Mit der Dritten Präventionsdekade sollen Jugendliche gezielt zu den Themen Gewalt und sexualisierte Gewalt aufgeklärt und sensibilisiert werden.

„Nach meiner Erfahrung ist es eigentlich immer auf das Elternhaus zurückzuführen, ob Gewalt oder Sucht“, sagt Mechthild Käuflin-Lamott, die den Stand für das Familienzentrum betreut und bis vor kurzem in der Schulsozialarbeit der Realschule tätig war. „Wenn man präventiv anfangen will, muss man mit den Eltern arbeiten.

“ Jugendliche Täter und Opfer bräuchten beide Zuwendung, woran es aber den Eltern fehle, analysiert Käuflin-Lamott: „Die Eltern brauchen eigentlich das Gleiche wie ihre Kinder, aber sie kriegen es nicht in unserer Gesellschaft, stattdessen müssen beide arbeiten, um die gesellschaftlich geschürten Bedürfnisse der Kinder zu befriedigen. Ob jung oder alt, alle stehen unter massivem Druck.“

Mit dem Markt der Prävention sollten gezielt Eltern und Lehrkräfte angesprochen werde, zur Eröffnung des Marktes waren die Ehren- und Hauptamtlichen aber noch unter sich. „Es ist beeindruckend, welche Vielfalt wir hier haben“, sagte Jugendreferentin Anna Hinnah. Das Fehlen von Besuchern kommentierte sie mit: „Das ist sehr schade, aber mit den anderen Aktionen konnten wir schon viele Kinder und Jugendliche erreichen.“

An Werbung hatte es nicht gemangelt, Schulen und Elternbeiräte wurden informiert und teilweise besucht, Flyer verteilt und Einladungen verschickt. Die Enttäuschung über das mangelnde Interesse hielt aber nur kurz an, da mit der Pausenglocke doch noch die Gymnasiasten und einige ihrer Lehrer kamen. Bald herrschte ein rechtes Gedrängel an den Infotischen.

Die Schüler zogen in den Pausen grüppchenweise von Stand zu Stand, andere verweilten noch länger nach ihrem Unterrichtsende. Die für solche Einrichtungen wichtigen Erstkontakte konnten stattfinden. „Für gewisse Schüler ist das sicher hilfreich. Ich finde es gut, dass jeder Bereich dargestellt wird“, sagte Inga Gillert aus der Klasse 10b und ihr Klassenkamerad Alexander Bauer meinte: „Solche Organisationen finde ich generell wichtig. Ich finde es gut, dass den Leuten geholfen wird.“ Auch Mathematiklehrer Markus Gräfe fand lobende Worte für den Markt der Prävention. „Das ist ein ganz wichtiges Angebot“, so Gräfe. „Gewalt ist ein großes Thema. Die Schüler machen auch Dinge, mit denen sie andere verletzen, ohne sich darüber vorher Gedanken zu machen. Zur Sensibilisierung ist es sehr wichtig.“