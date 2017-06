Rheinfelden Prävention zu später Stunde: Nachtwanderer wieder in Rheinfelden unterwegs

Zum dritten Mal sind die Nachtwanderer in der Stadt unterwegs, um Jugendliche an ihren Treffpunkten aufzusuchen, um z.B. über Alkoholkonsum aufzuklären. Diese finden die Präventionsaktion übrigens selbst sehr gut.

Einmal im Monat sind die Nachtwanderer unterwegs und suchen Jugendliche und junge Erwachsene an ihren Treffpunkten in der Stadt auf. Die Stimmung ist beiderseits aufgeschlossen und die jungen Leute finden das Engagement der ehrenamtlichen Nachtwanderer gar nicht schlecht.

Es ist das dritte Mal, dass sich die Nachtwanderer treffen, um an einem Freitagabend die Jugendlichen und jungen Erwachsenen an ihren Plätzen aufzusuchen. Das Projekt soll nicht nur den Jugendlichen Gehör verschaffen und das Verhalten an den Treffpunkten verbessern, sondern auch der Alkoholprävention dienen. Bevor es los geht, wird die Route festgelegt. Vom Gambrinus durch die Fußgängerzone über den Bahnhof zum Stadtpark, entlang des Adelbergs zum Rhein und hoch bis zum Spielplatz Schwedenstraße. Man muss Fersengeld zahlen, wenn man die Jugendlichen finden will. Beim ersten Mal waren sie schon in der Innenstadt und am Adelberg unterwegs, beim zweiten Termin sind sie raus zum Europastadion in Warmbach gelaufen.

Fünf Nachtwanderer sind in den Gambrinus im Sozial-Rathaus gekommen. In der Anfangszeit nehmen Jugendreferatsleiter Andreas Kramer und Franziska Laws von der mobilen Jugendarbeit des SAK noch teil. Langfristig soll das Projekt ganz an Ehrenamtliche übergehen. Thomas Wild vom Gesamtelternbeirat der Rheinfelder Schulen ist schon seit der Projektplanung dabei. Für die Idee des Nachtwanderns haben sich bislang noch Hedi Chebbi und Adrian Pels begeistern können. „Für mich war es bislang eine gute Erfahrung“, sagt Wild. „Die Jugendlichen waren uns alle durchweg positiv gesonnen.“

Damit nichts schief geht, haben sich die Nachtwanderer auch einen Regelkatalog mit 15 Punkten gegeben. Einige Punkte umfassen Umgangsregeln, etwa den Jugendlichen mit Respekt zu begegnen oder die Privatsphäre zu respektieren. Andere Regeln dienen auch dem Selbstschutz. Die Gruppe soll zusammen bleiben und aus wenigstens vier Personen bestehen. In unklaren Situationen wird die Polizei oder der Rettungsdienst alarmiert.

Kramer geht mit den Nachtwanderern die Regeln durch und auch die Ausrüstung aus Erste-Hilfe-Set, Taschenlampen und Mobiltelefonen wird kontrolliert. Abmarsch ist um 21 Uhr. Erst im Therese-Herzog-Weg stoßen die Nachtwanderer auf zwei junge Erwachsene. Zwei Nachtwanderer bleiben als Beobachter zurück, während drei an die Männer herantreten. Es entwickelt sich ein kurzes Gespräch darüber, woher die 20-Jährigen kommen. Von den Nachtwanderer haben sie schon in der Zeitung gelesen.

Bald ziehen die Nachtwanderer weiter. Sich selbst erachten die beiden Männer gar nicht als Zielgruppe. Unterhalb des Parkdecks sind fünf junge Frauen und ein junger Mann. Es wird Alkohol getrunken. Das Gespräch verläuft wieder locker. Eine Frau bleibt als Fahrerin nüchtern. Die Nachtwanderer ziehen weiter und treffen am Adelberg eine weitere Gruppe junger Erwachsener, auch hier begegnen sich beide Seiten positiv: eine ruhige Nacht für die Nachtwanderer.