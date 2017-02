Rheinfelden Poller sollen Zufahrt zur Fußgängerzone verhindern

An fünf Punkten in der Innenstadt sollen Pfosten künftig Autos fernhalten. Die Stadt will damit härter gegen Verkehrssünder vorgehen.

In der Innenstadt werden an fünf Stellen Poller aufgestellt, um Autofahrer am widerrechtlichen Einfahren und Parken zu hindern. Bei einem Vor-Ort-Termin am Mittwoch haben Bürgermeisterin Diana Stöcker und Ordnungsamtsleiter Dominic Rago etwa 14 Teilnehmern von Polizei, Feuerwehr, THW, Gemeinderat und Verwaltung das neue Konzept vorgestellt.

Aufgrund von „Vorkommnissen und auch Sachbeschädigungen“ habe sich die Stadt entschieden, an einzelnen Stellen Poller aufzustellen, obwohl man das früher abgelehnt hatte, sagte Stöcker. So werden am Beginn der Fußgängerzone in der Zähringerstraße, auf Höhe der Servicestelle der BKK, neben der Bäckerei Patané, drei bis vier Poller aufgestellt. Die genaue Anzahl steht noch nicht fest. Auch, wie die Poller aussehen werden und welche Farbe sie haben, wird die Stadtplanung noch entscheiden.

Sicher ist aber, dass es aus Konstengründen keine elektronisch versenkbaren Pfosten wie etwa in Lörrach geben wird, sondern statische, die mit einem Schlüssel versenkt oder herausgezogen werden können. Weitere drei bis vier Poller werden in der Hebelstraße, auf Höhe der Fußpflegepraxis und des Massagesalons, aufgestellt. „Hier fahren die Menschen dauernd rein, das wollen wir unterbinden“, sagte Rago. Lieferanten könnten ihre Waren aber weiterhin abladen. Voraussichtlich zwei Poller wird es ein Stück weiter in der Fußgängerzone geben, auf der Zähringerstraße in Höhe der Sitzbank und des Juweliers Reinboldt.

Alle Maßnahmen seien mit den Geschäftsinhabern besprochen worden und auf Zustimmung gestoßen, sagte Elmar Wendland, Leiter der Wirtschaftsförderung. Zwei weitere Pollerreihen soll es am Friedrichplatz geben. Eine ersetzt die Blumenkübel in der Zähringerstraße in Höhe von Apollo Optik, eine weitere die Kübel auf der Kreuzung Kapuzinerstraße/Friedrichplatz. Alle Blumenkübel, auch die neben der Einfahrt der Tiefgarage des Rathauses, werden laut Ordnungsamtsleiter Dominic Rago entsorgt.

In zwei bis drei Monaten sollen die Poller stehen. Die Kosten kann Tiefbauamtsleiter Tobias Obert noch nicht genau beziffern, er hält rund 100 Euro pro Pfosten für realistisch. Schlüssel für die Poller werden neben dem Hausmeister der Stadt auch Feuerwehr, Polizei, technischer Dienst und DRK bekommen. Gegen weiterhin widerrechtlich einfahrende oder parkende Autos will das Ordnungsamt laut Rago künftig härter vorgehen. Ab dem ersten April wird das Ordnungsamt wieder mit vier Stellen besetzt sein.