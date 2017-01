Rheinfelden Polizei wird gestärkt: Rheinfelder Revier bekommt vier zusätzliche Stellen

Das CDU-geführte Innenministerium stärkt die Polizei im Landkreis Lörrach und in der Stadt Rheinfelden mit weiteren Personalstellen.

Nach Informationen aus dem Innenministerium werden zehn neue Stellen zugewiesen. Vier davon werden in Rheinfelden eingerichtet. „Ich freue mich, dass das Innenministerium die Stärkung der Polizei in der Hochrheinregion beschlossen hat. Damit wird die Arbeit vor Ort unterstützt“, schreibt der CDU-Landtagsabgeordnete Felix Schreiner in einer Pressemitteilung.Zum Frühjahr werden die Polizeireviere Lörrach und Schopfheim mit jeweils einer Stelle und die Reviere in Rheinfelden und Weil am Rhein mit jeweils vier Stellen gestärkt. „Die Politik erkennt die hohe Aufgabenbelastung der Polizei im Dreiländereck und unterstützt die hervorragende Arbeit der Beamtinnen und Beamten mit weiteren personellen Mitteln“, so Felix Schreiner.Darüber hinaus wird das Verkehrskommissariat in Weil am Rhein mit zusätzlichen sechs Zuweisungen personell aufgestockt.