Rheinfelden Polizei nimmt 87-Jährigem nach Geisterfahrt im Kreisel Führerschein ab - doch er will weiter fahren

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll am Freitagnachmittag gegen 14.20 Uhr ein roter Kleinwagen mehrere Fahrzeuge gefährdet haben, weil er falsch im Kreisverkehr fuhr.

Amtsgericht beschlagnahmt Führerschein

Nur durch aufmerksames Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer konnte Schlimmeres verhindert werden. Eine sofortige Fahndung nach dem Fahrzeug mit Waldshuter Kennzeichen brachte Erfolg. Der rote Dacia konnte auf der K 6333 in Minseln gestellt werden.Der 87-jährige Fahrzeugführer verhielt sich jedoch völlig uneinsichtig und verstand nicht, was er falsch gemacht haben soll. Das Amtsgericht wies eine sofortige Beschlagnahme des Führerscheins an und untersagte dem betagten Herrn das Führen von Kraftfahrzeugen.Dies hielt den 87-jährigen Mann jedoch nicht davon ab, sich wenig später erneut ans Steuer seines Autos zu setzen und seine geplante Fahrt fortzusetzen.Dies konnte jedoch verhindert werden. Der völlig unbeeindruckte Herr muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis vor Gericht verantworten. Ebenso seine 81-jährige Ehefrau, welche noch im Besitz einer Fahrerlaubnis war und ihrem Mann die Fahrt gestattete.Die Polizei hat Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen und bittet Zeugen, welche Angaben zum Vorfall in diesem Bereich machen können oder gefährdet wurden, sich beim Polizeirevier Rheinfelden unter der Telefonnummer 07623/74040 zu melden.Insbesondere der Fahrer eines weißen Audi Q3, der wegen des Falschfahrers stark abbremsen musste.