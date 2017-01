Rheinfelden Polizei fasst Sammlungsbetrüger - Geschädigte sollen sich melden

Die Polizei hat am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr drei Sammlungsbetrüger in der Rheinfelder Innenstadt festgenommen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die drei männlichen Personen waren mit Klemmbrettern und Sammellisten in der Kapuzinerstraße unterwegs und sprachen dort Passanten um Geldspenden an.Gegen 16.30 Uhr wurde dies der Polizei mitgeteilt, welche umgehend eine Fahndung nach den Personen einleitete.Nach kurzer, intensiver Fahndung konnten drei Personen auch festgenommen werden. Hierbei hatten sie die Klemmbretter unter ihren Jacken versteckt. Für weitere Ermittlungen wurden die Festgenommenen anschließend zum Polizeirevier gebracht.Bei einer genaueren Überprüfung der drei Täter wurde zudem noch festgestellt, dass zwei von ihnen zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben sind.Die Polizei sucht nun nach Geschädigten, welche Geld an die Betrüger spendeten. Diese sollen sich bitte unter folgender Telefonnummer mit dem Polizeirevier Rheinfelden in Verbindung setzen: 07623/74040.