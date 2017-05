Rheinfelden Polizei ermittelt nach zwei Unfallfluchten in der Warmbacher Straße und im Salmegg-Parkhaus

Nach zwei Unfallfluchten am Sonntagnachmittag in Rheinfelden bittet die Polizei um Hinweise.

Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr am Sonntag zwischen 18 und 19 Uhr in der Warmbacher Straße gegen einen auf dem oberen Parkplatz des Restaurants Rosengarten geparkten dunkelblauen Audi A6. Dabei wurde der vordere Stoßfänger beschädigt und das Kennzeichenschild samt Halterung abgerissen.Hierdurch entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr anschließend einfach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.Ebenfalls am Sonntagnachmittag fuhr ein unbekanntes Fahrzeug zwischen 15.30 und 17.45 Uhr gegen einen auf der rechten Seite (7. Parkplatz) im Salmegg-Parkhaus geparkten Audi A4. Der Audi wurde dadurch im Heckbereich beschädigt.Anschließend fuhr der Unfallverursacher einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Am Audi konnten rote Lackantragungen festgestellt werden.Da sich zur Tatzeit im genannten Bereich mehrere Passanten aufhielten, könnte der Vorfall möglicherweise beobachtet worden sein.Sachdienliche Hinweise zu beiden Vorfällen nimmt das Polizeirevier Rheinfelden entgegen (07623/74040).