Rheinfelden Polizei ermittelt nach schwerer Körperverletzung am Vacono-Dome

Ein junger Mann ist in der Nacht auf Dienstag von bislang unbekannten Tätern mit einer Flasche niedergeschlagen und schwer verletzt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Dienstagmorgen, kurz nach 1 Uhr, fuhr eine Polizeistreife durch die Nollinger Straße und entdeckte zwei Personen, von denen eine blutete, wie es im Polzeibericht heißt.Die Streife hielt an und stellte fest, dass es sich um eine schwerere Verletzung handelte und forderte deshalb den Rettungsdienst an. Der kümmerte sich um den Verletzten und brachte ihn ins Krankenhaus.Nach Angaben des 20-Jährigen und dessen Begleiter hielten sie sich beim Vacono-Dome im Tutti-Kiesi-Freizeitgelände auf. Hierbei seien drei jüngere Personen auf sie zugekommen.Es kam zu einem Gespräch, in dessen Verlauf einer aus der Gruppe eine volle Glasflasche auf den Kopf des 20-Jährigen geschlagen haben soll. Der erlitt schwerere Kopfverletzungen, konnte aber dennoch mit seinem Freund davonlaufen.Die Polizei fahndete umgehend nach dem Täter und dessen Begleitern, konnte sie nirgends mehr feststellen. Am Tatort fanden die Beamten eine zerbrochene Flasche.Gegen den noch unbekannten Täter wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.