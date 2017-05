Rheinfelden Polizei Rheinfelden: Drogen sind immer leichter zu beschaffen

Sorge macht dem Polizeirevier Rheinfelden die ständige Verfügbarkeit von Drogen. Konsumenten betätigen sich auch als Dealer.

„Es ist eine Seuche“, merkte zur kriminalstatistischen Entwicklung 2016 Leiter Siegfried Oßwald im Gemeinderat an. Dass sich im Revier mittlerweile zwei Hauptsachbearbeiter mit Drogendelikten beschäftigen, wurde in den Fraktionen nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern auch hinterfragt. Oßwald machte deutlich, dass sich keine „strikte Trennung zwischen Konsumieren und Dealen“ mehr feststellen lasse. Das heißt, auch Konsumenten sind als Händler unterwegs. Dabei gehe es in der Regel um kleine Mengen, besonders auch bei Cannabis.

Drogen werden laut Oßwald nicht kiloweise sichergestellt. Dennoch kommen – alle Drogenfälle zusammengenommen – nach seiner Aussage „Mengen zusammen“. Wie bei anderen Straftaten auch, dominiert der Anteil „nichtdeutscher“ Täter nach Polizeiangaben. Auf Nachfrage von Alfred Winkler (SPD), in wie weit die Grenzsituation für die Entwicklung eine Rolle spiele, erklärte Oßwald, dass der Großraum Basel dominiere.

Dass Drogen auch im Straßenverkehr an der Tagesordnung sind, dafür sprechen auch die Erkenntnisse aus Kontrollen. Dabei handelt es sich um zufällig aufgegriffene Fälle, die Dunkelziffer gilt als hoch und wie Oßwald auf Nachfrage von Karin Reichert-Moser mitteilte, handle es sich meist nicht um junge Rollerfahrer, sondern Autofahrer über 18 Jahre. Insgesamt tritt das vergangene Jahr bei den Straftaten insgesamt in Rheinfelden mit einem Rückgang von 15,6 Prozent in Erscheinung. Dass keine neuen Steigerungen verzeichnet werden und die Aufklärungsquote bei über 68 Prozent liegt, beruhigt auch im Gemeinderat.

Uwe Wenk (SPD) hakte dennoch angesichts der Häufigkeitszahl bei der Kriminalitätsbelastung von 10.000 auf 100.000 Einwohner bezogen nach und fragte, ob das Revier personell so ausgestattet ist, dass es klar kommt, oder ob es an der Belastungsgrenze operiere. Oßwald gab für den Augenblick Entwarnung. Von 57 Haushaltsstellen sind seit April 55 besetzt durch eine Sonderzuweisung bei der Bereitschaftspolizei. Die Verstärkung mache sich positiv bemerkbar. Bei der Polizeidirektion sei laut Oßwald „klar erkannt, dass es Defizite gibt“ allein schon durch die Lage im Grenzbereich. Er erlebe deshalb durchaus, dass die Polizeidirektion die Reviere vor Ort zu unterstützen versuche.