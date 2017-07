Rheinfelden/Schwörstadt Politiker nehmen A 98 unter die Lupe

Beim Weiterbau der A 98 über den Dinkelberg entsteht Bewegung und das Schlag auf Schlag. Gleich drei Termine stehen diesen Monat im Kalender...

Der Ortstermin mit Verkehrsexperte Steffen Bilger, Bundestagsabgeordneter, und Armin Schuster, Bundestagsabgeordneter, am Montag an der Schwanenkurve, die Gemeinderatssitzung mit Fachleuten des Regierungspräsidiums am 20. Juli zu Ausgleichsmaßnahmen im Abschnitt 5 Karsau-Minseln und der Start in den Bau des 450 Meter langen Herrschaftsbucktunnels am 27. Juli. Dazu werden Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer und Landes-Verkehrsminister Winfried Hermann erwartet.

Der Tunnel, der aus Sicherheitsgründen voll ausgebaut wird mit zwei Röhren, beschließt den Abschnitt 4 der A 98 als Herzstück des Autobahndreiecks Hochrhein. So definiert sich das Projekt in der Beschreibung des Regierungspräsidiums. Der Zeitplan sieht vor, dass der Tunnel Ende 2019 in Betrieb gehen kann. Damit es nach Osten mit dem Tunnel vorwärtsgeht, war zuletzt der Bau des Kaltluftdurchlasses die Großbaustelle. Im Februar hat das Regierungspräsidium die Rohbauarbeiten an eine Bietergemeinschaft vergeben. Nachdem über Monate massiv Bauaushub in einer Größenordnung von 1,45 Millionen Kubikmeter erfolgt, ist nun der Zeitpunkt reif für den Tunnelanschlag. Darunter versteht sich ein symbolischer Akt. Eine Tunnelbohrmaschine steht dabei im Mittelpunkt.

Was sagt die BI A 98 Tunnel?

Uwe Tittmann, einer von zwei Sprechern der BI A 98 Tunnel Karsau-Minseln, bedauert auf Anfrage, dass bei dem Nachmittagstermin (14.30 Uhr) auf der Tunnelbaustelle viele Leute arbeiten und meint: „Wer hat da schon Zeit?“ Die BI, vermutet er, werde deshalb nicht übermäßig stark vertreten sein. Die Mitstreiter für eine Überdeckelung wollen aber in jedem Fall präsent sein, um den Aufmerksamkeitswert des besonderen Anlasses für ihre Forderung wirksam zu nutzen. Dazu werden sich im Vorfeld auch die Aktiven noch besprechen. Das Hauptaugenmerk in der Arbeit der BI ruhe aber auf der Gemeinderatssitzung, erklärt Tittmann. In Anwesenheit der Fachleute des Regierungspräsidiums sollen die strittigen Ausgleichsmaßnahmen bei Karsau zur Sprache kommen. „Wir haben viele Fragen“, kündigt er an.

Beim Tunnelanschlag eine Woche später soll auch Staatssekretär Norbert Barthle, Bundestagsabgeordneter, vor Ort sein. Er hat sich bereits 2015 auf der Autobahntrasse bei Minseln umgesehen und wurde mit der Forderung nach mehr Schutz für die Landschaft und die Menschen, die in ihr Leben konfrontiert. Barthle hat damals in Gegenwart der politischen Vertreter deutlich gemacht, dass der Bau der A 98 so rasch wie möglich weiter gehen müsse. Dass Handlungsbedarf zur Verkehrsentlastung am Hochrhein bestehe, hat ihm die Beobachtung der Schwanenkurve zuvor intensiv vermittelt. Er erlebte selbst mit, wie Schwerlastverkehr und Autos sich ohne Unterbrechung durch den Ort quälten.

Was sagt die BI A 98 Bürger in Not?

Die BI A 98 Bürger in Not mit Schwörstadts Sprecher Klaus Renkawitz zitiert dazu Zahlen, die vom damaligen Kopf Josef Amrein in den Raum gestellt wurden. Sie spricht von bis zu 600 Lastwagen am Tag und bis zu 22.000 Autos, die die Gemeinde auf der B 34-Ortsdurchfahrt unter der Woche durchqueren. Auf Anfrage fügt Renkawitz hinzu, dass darunter auch „rollende Bomben“ fahren, die aus der chemischen Industrie am Hochrhein mit Gefahrgut unterwegs sind. Er fürchtet, dass ein solcher Lastzug in der engen Durchfahrt verunglücken könnte.

Die BI wird beim Ortstermin mit den beiden Bundestagsabgeordneten am kommenden Montagnachmittag (16 Uhr) nach Absprache mit Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat auf der Bildfläche erscheinen mit der „Standardvariante“, sagt Klaus Renkawitz, um auf die Eröffnung des Planfeststellungsverfahrens zu drängen. Das bedeutet, die BI wird neue Transparente hochhalten mit der mehrfachen Aufforderung: A 98 um Schwörstadt herum weiterbauen. Die BI will auch wissen, wie es mit der A 98 bei Schwörstadt im verkürzten Planungsabschnitt weitergeht. Renkawitz geht davon aus, dass das Regierungspräsidium die Bergtrasse favorisiere. Was nicht passieren dürfe, seit der „Worst Case“, wonach die Trasse einfach auf der grünen Wiese ende.

Sie kommen wegen der Autobahn an den Hochrhein