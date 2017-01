Rheinfelden Pläne für Güterstraße: Investor muss noch warten

An der Güterstraße in Rheinfelden soll ein Geschäftshaus entstehen. Das Projekt ist jedoch noch nicht in trockenen Tüchern.

Quadratisch und praktisch: Das Baukastensystem, das die Güterstraße vor wenigen Jahren erst mit der Ansiedlung von Discountern und Filialisten aus einem anhaltenden Aschenputteldasein befördert hat, trägt für die Zukunft nicht mehr. Die Stadtentwicklung sieht in ihrem Masterplan im Bahnhofsquartier Größeres und Attraktiveres vor. Dass solche Wünsche auf realistischen Boden fallen, zeichnet sich seit März 2016 ab. Mit dem Investor Mustafa Afsar steht ein Investor als Partner bereit, der für diesen ausbaufähigen Zentrumsbereich bereit ist, gut 30 Millionen Euro in die Hand zu nehmen.

Der erste Entwurf für ein Einkaufs- und Geschäftszentrum auf der Nordseite des Bahnhofs schuf gleich eine blendende Stimmung für das Großprojekt im Gemeinderat. Ein Halbrundbau und eine herausragende architektonische Sprache, die es bisher noch nicht gibt, kamen an. Seit Oktober wird an einem überarbeiteten Konzept gearbeitet. Dass eine planerische Umorientierung im großen Stil erfolgt, hat mit mehreren Faktoren zu tun. Als Erstes hat sich in der kommunalen Prüfung gezeigt, dass der erwünschte breite Durchstich unter dem Gleiskörper auf die andere Seite der Bahn als attraktive, direkte Verbindung für Fußgänger und Radfahrer aus technischen und finanziellen Gründen nicht machbar ist. Das hat auch für die Projektausrichtung in der Güterstraße eine Rolle rückwärts bedeutet, sollte doch der Durchstich ein elementarer Bestandteil der Konzeption werden.

Verkaufsflächen kein Problem

Seit Mitte Oktober wird am Kurswechsel gearbeitet und Oberbürgermeister Klaus Eberhardt hat bereits die raumordnerischen Fragen sondiert, damit ein Zuwachs von bis zu 6000 Quadratmeter neuer Verkaufsfläche an dieser Stelle zum Tragen kommen kann. „Wir sind in der Entwicklung“, kommentiert er das Werk im aktuellen Stadium. Bis Weihnachten wurde in Gesprächen mit der Industrie- und Handelskammer, dem Einzelhandelsverband und dem Regionalverband ausgelotet, wo die Entwicklungsgrenzen zu ziehen sind, damit weder innerstädtisch noch im übergeordneten Raum ein Verdrängungswettbewerb einsetzt. Ein Verkaufsflächenzuwachs bis 6000 Quadratmeter wird unter diesem Gesichtspunkt mittlerweile als vergleichsweise unproblematisch in Relation zu anderen Einkaufsprojekten der Region bewertet, heißt es aus dem Rathaus.

Dennoch gilt Eberhardts Interesse, weiterhin dafür zu sorgen, dass in der neuen Lage ein Branchenmix entsteht, der gut geeignet ist, das vorhandene Einkaufssortiment im Zentrum zu ergänzen. Aber Eberhardt weiß auch: „Eine hundertprozentige Lücke gibt es nicht mehr.“ Die Ansiedlung von Alnatura, die von Anbeginn an als Partner im Gespräch ist, gehört zu diesen Wunschpartnern. Ganz so schnell wie der Investor möchte, wird es mit dem Bauen aber voraussichtlich nicht gehen, denn noch sind die geschäftlichen Grundlagen, die das Unternehmen in dieser Form absichern, nicht in trockenen Tüchern. Das Stadtoberhaupt geht davon aus, dass das Projekt in der zweiten Jahreshälfte 2017 ins Baugenehmigungsverfahren kommen wird.

Hotelpläne unter Vorbehalt

Mit einem Fragezeichen zu betrachten sind die Chancen, in Bahnhofsnähe ein Hotel zu bauen. Der erste Konzeptentwurf hat noch Wohnungen vorgesehen. An denen besteht in der Stadt erheblich Mangel, ob noch mehr Übernachtungsbetten sinnvoll sind oder eine Überkapazität produziert wird, gilt es jedenfalls zu prüfen. Eberhardt sieht jedenfalls eine Notwendigkeit in der Stadtentwicklung, darauf zu achten, „ob das der Raum verträgt?“, da in Basel und hinter der Grenze bereits Neubaupläne für Hotels in Planung sind. „Unsere Aufgabe ist es, die Machbarkeit zu moderieren“, umreißt der OB den Planungsprozess und die Aufgabe, das Projekt gut zu steuern.