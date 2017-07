Rheinfelden Picknick ganz in Weiß beim Dinner en blanc im Spielhaus Nollingen

Das Spielhaus Nollingen hat zum vierten Mal zum Diner en blanc eingeladen. Besucher verspeisten Leckeres gemeinsam unter freiem Himmel.

Seit Sommer 1988 gibt es das „Diner en blanc“, das Treffen gut gelaunter Teilnehmer zum gemeinsamen Speisen. Kennzeichen ist die weiße Kleidung, die alle tragen, selbst die Tischdekoration ist ganz in Weiß. Es gibt keinen religiösen oder politischen Hintergrund, es fließt kein Geld irgendwohin. In Nollingen am Spielhaus wurde dieses stilvolle Picknick zum vierten Mal arrangiert.

Das Diner en blanc hat sich auf allen Kontinenten verbreitet, wobei der Ort des Treffens über die Netzwerke bekannt gegeben wird. Jeder Teilnehmer bringt seinen Klapptisch, Stühle, Teller und schöne Tischdekoration für seine Gruppe mit. In Nollingen standen Biertischgarnituren bereit, die mit weißen Leintüchern, Lilien, Rosen und anderen weißen Blumen geschmackvoll dekoriert wurden. Niemand weiß, wie viele Personen und – vor allem – wer kommt.

Zum Picknick am Spielhaus trafen sich Familien mit Kindern und Alleinstehende, jeder brachte etwas zum Essen mit. Wolfgang Gorenflo begrüßte die Schar und bewunderte die Vielfalt der Speisen auf dem langen Tisch. „Wir stellen einen Kurzzeitwecker und rücken alle zehn Minuten einen Meter weiter, um all dies hier genießen zu können“, schlug ein Teilnehmer humorig vor. Es ging auch ohne, die Platten wurde herumgereicht oder die Hungrigen liefen um den Tisch, um all die interessanten Speisen kosten zu können.

Für jeden war etwas Besonderes dabei, von der speckummantelten Dattel, dem exotischen Hirsesalat, der herkömmlichen Käse- und Wurstplatte neben Krabbensalat, Thunfischsalat, echt schweizerischer Käseweihe, grüne, rote oder braune Dips, mehrere Sorten Brot, Zucchinisalat mit Minzgeschmack, orientalischer Hummus und viele verführerische Desserts.

Der jüngste Teilnehmer, der zweijährigen Anton, biss voller Freude in das mitgebrachte Obst. Die rege Seniorin plauderte spontan ihr Geheimrezept für ihr köstliches Aprikosenmousse aus. Während des Essens wird viel geredet. Kerstin hatte am Drecksaulauf in Nordschwaben teilgenommen und berichtete lachend von ihren Erfahrungen. Wolfgang Gorenflo machte auf die kommenden Filmabende aufmerksam. Der Abend endet traditionell mit Wunderkerzen. „Ich könnte mir ein Diner en blanc auch in Rheinfelden vorstellen“, meinte Gorenflo. Die Gäste stimmten dem zu und ergänzten, der Kastanienpark biete ein lauschiges Plätzchen für ein solch stilvolles Picknick.