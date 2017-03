Rheinfelden Pflegebedarf steigt an: Stadt muss auf demografischen Wandel reagieren

Die Große Kreisstadt stellt sich in ihrer demografischen Entwicklung ein wenig jünger dar als der Landesdurchschnitt. Das ändert aber nichts daran, dass Handlungsbedarf besteht, damit viele Menschen im Alter so lange wie möglich Zuhause leben können.

In der von Axel Schuhen geführten Beratungsagentur Silverage haben Verwaltung, Sozialträger und Ärzte einer Projektgruppe Fakten, Zahlen und Erfahrungen für Lösungsansätze aufgearbeitet. Das Ergebnis: Die Zahl der Pflegebedürftigen wird sprunghaft steigen. Mit 40 Prozent mehr bis 2032 wird gerechnet. Der Gemeinderat nimmt die Studie als Basis, um am Thema zu arbeiten.

Fraktionen und OB Klaus Eberhardt sind sich darin einig, dass es sich bei der Sozialplanung für die älter werdende Generation um eine Daueraufgabe handelt. Der Verantwortung will sich die Kommune auch stellen. Die Stadt bemüht sich schon seit mehreren Jahren, das Netzwerk zur Altersversorgung vor Ort voranzubringen und die vorhandenen Strukturen von stationärer Betreuung und ambulanter Hilfe zu verbessern. Laut Schuhen erscheint dies auch alles notwendig. Er sprach am Donnerstag in der Sitzung vor allem von der „Herausforderung“, Angebote für Menschen von 80 Jahren aufwärts zu machen, weil „der Pflegebedarf steigt, sprunghaft an“.

Die Sozialstudie basiert auf der Prognose, dass die Bevölkerung um 4,2 Prozent bis zum Jahr 2035 wächst, gleichzeitig aber auch 40 Prozent mehr Pflegebedürftige zu versorgen sind. Damit dies vor Ort gelingt, sind Maßnahmen zu ergreifen, um „die Haushalte zu stärken“. Ziel der Bemühungen laut Schuhen müsse „mehr ambulante Versorgung“ sein.

Die größte Altersgruppe stellen zum Jahresende 2016 die 50- bis 55-Jährigen dar: 1354 Männer und 1465 Frauen zählt sie, die Jahrgänge 55 bis 60 folgen knapp dahinter. Zwischen 80 und 85 Jahren sind 475 Männer und 657 Frauen, zwischen 90 bis 95 noch 58 Männer und 129 Frauen. Insgesamt kommt Rheinfelden bei knapp 33 600 Einwohnern auf einen Altersdurchschnitt von 42,7 Jahren. Die Statistik zeigt auch auf, dass sich die Verhältnisse in der Kernstadt und den Ortsteilen unterscheiden, das Gros der Senioren lebt in den zentralen Bereichen der Stadt (rund 38 Prozent), 38 Prozent, gefolgt von Herten (knapp 30 Prozent). Zu den Kernaussagen gehört, dass die demografische Entwicklung „unauffällig“ verlaufe, aber auch dass Handlungsbedarf bestehe, denn Strukturen aufzubauen, „das benötigt Zeit“ (Schuhen).

Obwohl die Stadt nach der Analyse bereits über ein differenziertes Hilfsangebot für Senioren verfüge, wird dies bei der zu erwartenden Entwicklung nicht ausreichen. Schuhen wies darauf hin, dass sich die Stadt darauf einstellen müsse, dass mehr Angebote für Menschen mit Demenz notwendig werden. Der Ausbau der bestehenden Tagespflege gehört mit zu den Möglichkeiten und wird als sinnvoll gesehen.

Als hilfreich erweist sich für die weiteren Schritte das Modellprojekt Präsenz zur Prävention, das vom Sozialministerium gefördert wird. Unter anderem filtern soziale Dienste und öffentliche Hand hier durch Befragungen von Institutionen und Hausbesuchen heraus, welche Bedürfnisse zu erfüllen sind, damit weniger mobile und Pflegebedürftige auch Zuhause im Alter Lebensqualität haben. Ziel der Bemühungen soll sein, dass die ambulante Versorgung verbessert wird. Was zu tun ist, gilt noch als ergebnisoffen.

Gute Ansätze werden bei der Verbesserung der ärztlichen Versorgung durch Schuhen gesehen durch intensive Kontakte mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Die Sozialstation sieht der Fachmann grundsätzlich als „Schnittstelle“. Deren Pflegekräfte sehen bei Hausbesuchen, wo Handlungsbedarf besteht, ob es einsame, verwahrloste Menschen oder ein Suchtproblem gibt. Bei der Beratung für altersgerechtes Wohnen wird auch der Landkreis als wichtiger Partner gesehen. Axel Schuhen empfahl dem Gemeinderat, sich um weitere Modellprojekte zu bewerben, denn „Rheinfelden hat hervorragende Möglichkeiten“, aufgrund seiner Daten- und Faktendichte. Auch eine Senioren-Pflegekonferenz unter Regie der Stadt regt er an, in der alle, in der wichtige Akteure der Altenarbeit an einem Tisch sitzen. Um sich weiter zu vernetzen für Angebote, führe laut Schuhen an der Institutionalisierung kein Weg vorbei.