Rheinfelden Peter Peitz übernimmt das Steuer beim Ruderclub Rheinfelden

Dirk Meiwes macht nach vier Jahren als Vorsitzender Platz für einen Nachfolger. Der Verein startet eine Kooperation mit der VHS zur Mitgliedergewinnung.

Das vergangene Jahr hat den Sportlern des Ruderclubs Rheinfelden wieder eine Vielzahl von Titeln und guten Platzierungen eingebracht. Zwar gab es keine Medaillen bei Weltmeisterschaften, aber auf nationaler Ebene gehörte der RCR wieder zu den Besten, so bei mehreren Regatten. Bei den Landesmeisterschaften in Breisach erreichte Lena Daniel den 1. Platz im Einer, den 3. Platz im Leichtgewichts-Vierer holten sich Raphael Mühlpfort, Sven Birkner, Björn Birkner und Calvin Knobloch. Im Jugendbereich ruderten Max Behringer, Joscha Holl, Calvin Knobloch und Ole Schneider mit ihrem Vierer auf Platz eins.

Der bisherige Sportvorsitzende Florian Schumann bewertete den fünften Sieg in Folge beim Achterrennen „Basel-Head“ als einen der größten Erfolge. Alle Aktiven ruderten im vergangenen Jahr mehr als 53 500 Kilometer, mit 2979 lag Gunda Funk an der Spitze. Insgesamt aber ging die Ruderstrecke um mehr als 20 000 Kilometer zurück, was laut Schumann an der sehr komplizierten Wasserführung des Rheins lag. Zu lange Hochwasserzeiten verringerten die Trainingsmöglichkeiten.

Dirk Meiwes, bisheriger Vorsitzender, wies in seinem Bericht auf den erheblichen Rückgang der Mitgliederzahl hin, allein 23 Austritte gab es im vorigen Jahr. Neben Umzug oder Veränderungen im Beruf habe es auch etliche Ruderer gegeben, die das Interesse am Sport verloren hätten oder mit internen Abläufen nicht zufrieden gewesen seien. Derzeit bestehe im Verein eine deutliche Lücke in der Altersgruppe von Ende zwanzig bis Anfang vierzig.

Dirk Meiwes erklärte dann seien Rücktritt, aus beruflichen und persönlichen Gründen müsse er nach vier Jahren das Amt abgeben. In Vorgesprächen konnte er Peter Peitz als Kandidaten gewinnen, er wurde in geheimer Wahl auch einstimmig für die Funktion betätigt. In seiner Antrittsrede hob Peitz die umfangreichen Eigenleistungen der Mitglieder zur Erhaltung der Boote und Anlagen als wichtigen Beitrag zum Funktionieren aber auch zur finanziellen Stabilität des Vereins hervor. Damit lasse sich weiterhin eine anspruchsvolle Jugendarbeit gestalten, die zu sportlichen Erfolgen führt und die junge Mitglieder an den Verein bindet.

Dem seit zwei Jahren andauernden Mitgliederschwund möchte der neue Vorsitzende entgegenwirken. „Insbesondere im Bereich des Fitnessruderns sehe ich gute Chancen, neue Mitglieder zu gewinnen“, sagte er. „Nicht zuletzt wegen des gesundheitlichen Aspektes laden wir Interessenten zum Erlernen des Rudersports ein.“ So habe er mit der Volkshochschule Anfängerkurse vorbereitet, die nach den Sommerferien stattfinden. An jeweils fünf Wochenenden sollen dann Neulinge ans Rudern herangeführt werden. Umfangreich werde auch der Einsatz bleiben, um die Anlagen zu erhalten und auzubauen.

Der Verein