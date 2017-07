Rheinfelden Personalmangel führt den DRK-Kreisverband bis nach Süditalien

Acht junge Männer erlernen beim DRK-Kreisverband Säckingen den Job des Rettungshelfer. In ihrer Heimat liegt die Jugendarbeitslosigkeit bei 80 Prozent.

Personalmangel beschäftigt die Hilfsorganisationen bundesweit. Der DRK-Kreisverband Säckingen ist auf der Suche nach Personal bis nach Süditalien gegangen und dort fündig geworden. Acht junge Italiener machen am Hochrhein die Ausbildung zum Rettungssanitäter. Drei davon in Rheinfelden.

Die Arbeit ist alles andere als leicht und die Arbeitszeiten sind fordernd, besonders für Rettungssanitäter und Notfallsanitäter mit Familien. In Grenznähe verschärft sich die bundesweite Personalproblematik zusätzlich. Die Idee des DRK-Kreisverbands Säckingen zur Sicherung des Personals für Krankentransporte und Rettungsdienst hatte sich in der Vergangenheit schon bewährt: Ähnlich wie Gastarbeiter vor 60 Jahren angeworben wurden, hat das DRK acht junge Italiener zur Ausbildung an den Hochrhein geholt.

Anfang 2016 hatte Matthias Nobs, Rettungsdienstleiter im Kreisverband und im Ortsverein Rheinfelden, in einem Zeitungsartikel von einem ähnlichen Projekt in Mainz gelesen. Er erkundigte sich näher und berichtete davon im Kreisverband, wo die Idee gut ankam. Mit Unterstützung des dortigen Vereins Amici del Tedesco wurden die Vorbereitungen getroffen und im Oktober 2016 reisten Nobs und ein Kollege nach Crotone in Kalabrien, wo sie über Krankentransport und Rettungsdienst informierten. Interessierte trugen sich gleich in Listen ein. 30 bis 40 Italiener kamen in die engere Wahl. „Wir haben uns für zwölf entschieden, von denen dann acht geblieben sind“, erzählt Nobs.

Die Italiener haben seitdem einen Deutschkurs in Pisa besucht, den sie im Juni mit dem B1-Niveau abschlossen. Seit Juli sind sie beim DRK beschäftigt und machen die Ausbildung zum Rettungshelfer, vierwöchige Praktika in der Rettungswache und im Krankenhaus sollen folgen und im November können sie schon die einwöchige Ausbildung zum Rettungssanitäter beenden. Die Ausbildung wird mit einer Dolmetscherin unterstützt, da das Deutsch der Italiener für das Fachliche noch nicht ganz ausreicht.

Rotes Kreuz finanziert Ausbildung

Dem Kreisverband ging es darum, dass Personal für die Krankentransporte zu sichern. Bis die Männer im Rettungsdienst eingesetzt werden, sollen sie erst noch Erfahrung sammeln können. Die Ausbildung wird vom DRK finanziert und auch die Wohnungssuche hat das Rote Kreuz übernommen. Fünf Italiener sind in zwei Wohnungen in Bad Säckingen und Wehr untergekommen. Mattia Pittari (22 Jahre) und die Brüder Giuseppo Fico (24 Jahre) und Matteo Fico (22 Jahre) teilen sich eine Dreizimmerwohnung mit Küche und Bad in der Rheinfelder Innenstadt, die das DRK möbliert an sie untervermietet.

„Es ist schwierig, Deutsche kennenzulernen, weil uns noch Sprachkompetenzen fehlen“, meint Matteo Fico in gebrochenem, aber verständlichem Deutsch. „Wir haben in unserem Haus fast nur Italiener.“ Die beiden anderen jungen Männer unterstützen ihn, wenn er nach einem Begriff sucht und schnell wird auch das Smartphone zum Übersetzen gezückt. „Wir haben auch sehr viel zu studieren: Sprache, Ausbildung. Und es ist ein bisschen schwierig.

In Crotone liegt die Jugendarbeitslosigkeit bei 80 Prozent. Arbeit gibt es nur, wenn im Sommer für zwei Monate Touristen die Ressorts stürmen. Eine Perspektive gibt es für junge Menschen nicht. „Das ist eine super Möglichkeit für mich und die anderen Italiener, weil wir in Italien keine Arbeit haben“, erklärt Pittari. „Auch die Leute, die Uniabschlüsse haben, finden keine Arbeit oder sie müssen nach Norditalien oder ins Ausland.“

Leicht ist es den dreien trotzdem nicht gefallen, als Arbeitsmigranten die Heimat zu verlassen. „Das ist schon schwer. Ich habe meine Familie und auch meine Stadt zurückgelassen“, sagt Giuseppo Fico. „Aber als ich von dieser Möglichkeit gehört habe, war ich auch sehr froh.“

Als ausgebildete Rettungssanitäter hätten die drei die Voraussetzung, die Berufsausbildung zum Notfallsanitäter zu machen. Mattia Pittari meint: „Ich weiß nicht, was kommt, aber ich möchte gerne in Deutschland bleiben. Im Augenblick gebe ich mein Bestes, Rettungssanitäter zu werden.“